Dresden

In der letzten Sitzung in der Amtszeit des gegenwärtigen Dresdner Stadtrats kommt am Donnerstag ein ganz spezielles Programm zur Aufführung. Die Dramaturgie stammt dabei vielfach von Stadträten, die im künftigen Stadtrat nicht mehr vertreten sind.

2016 wurde zu Zeiten der rot-grün-roten Stadtratsmehrheit aus Linken, Grünen und SPD der Ausbau des Zelleschen Wegs im Rahmen des Projektes „Stadtbahn 2020“ beschlossen. Kernpunkte sind dabei die Schaffung einer Straßenbahntrasse und der Rückbau der vier Fahrspuren zu zwei überbreiten Fahrstreifen. Damit soll unter anderem mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger entstehen.

Neue Mehrheit ohne Wählervotum

Ende 2018 platzte die linke Stadtratsmehrheit, weil verschiedene SPD-Stadträte ihre Fraktion verließen und die Bürgerfraktion bildeten, die nie zur Wahl stand. Im künftigen Stadtrat, der am 26. Mai gewählt worden ist und sich am 5. September konstituiert, wird diese Fraktion nicht mehr vertreten sein. Sie bildet jedoch das Zünglein an der Waage bei der Abstimmung über einen Antrag von CDU und FDP, der den Beschluss vom Januar 2016 aufheben soll. Die beiden Fraktionen wollen an der Vierspurigkeit des Zelleschen Wegs festhalten und nehmen dafür Verzögerungen und Neuplanungen in Kauf.

Am 26. Mai kassierte die CDU eine deftige Wahlschlappe und schrumpfte von 21 auf 13 Stadträte. Gunter Thiele wird deshalb im neuen Stadtrat nicht mehr vertreten sein. Er verteidigt trotzdem die Vierspurigkeit für den Zelleschen Weg. „Für die Leistungsfähigkeit der Straße ist das notwendig.“ Er halte das „inhaltlich für richtig“, daran ändere auch das Wahlergebnis nichts. Daher sieht die CDU auch keinen Sinn in einer Vertagung des Themas, um es dem neuen Stadtrat zu überlassen. Vielmehr müsse vermieden werden, dass es aus Zeitgründen nicht mehr zur Entscheidung kommt.

Abstimmung über Vertagung

SPD-Stadtrat Hendrik Stalmann-Fischer bezeichnete die Situation als „misslich“. Auf den „letzten Drücker“ wollten Stadträte eine Entscheidung durchsetzen, die im nächsten Stadtrat nicht mehr vertreten seien. Stadtrat Johannes Lichdi von den Grünen, im neuen Stadtrat stärkste Kraft, sprach von einer „ideologischen Autovorrangpolitik“, die nicht mehr in die Zeit passe. Die Grünen wollen Vertagung beantragen.

Von Ingolf Pleil