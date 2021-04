Widerstand gegen Aus für Abendgymnasium in Dresden

Dresden

Kommende Woche soll im Stadtrat in Dresden über die Auflösung des Abendgymnasiums als eigenständige Schule entschieden werden. Doch es regt sich Widerstand unter den Stadträten.

„Das ist ein Sterben auf Raten“, schimpft Dana Frohwieser, Bildungspolitikerin der SPD. Die Fraktionschefin hält es für ein „völlig falsches bildungspolitisches Signal“. Auch mit wenig Schülern bleibe das Abendgymnasium wichtig. „Wir beklagen ja immer, dass zu viele Kinder mit zehn Jahren aufs allgemeinbildende Gymnasium geschickt werden, obwohl man ein Abitur auch später nachholen kann.“ Statt das zu stärken, lasse man das Abendgymnasium nun als Zweig in einem allgemeinbildenden Gymnasium „quasi verschwinden“. Und das „ohne Not“.

SPD lehnt Auflösung ab

Das Schulgesetz lasse es zu, zwei selbstständige Schulen als Schulzentrum zu betreiben, um den schulartübergreifenden Lehrereinsatz und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen zu ermöglichen. „Ich werde meiner Fraktion einen entsprechenden Änderungsantrag empfehlen und ansonsten die Ablehnung.“

Die Präsentation des Landesamtes für Schule und Bildung, der zum Ministerium von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) gehörenden Bildungsbehörde des Freistaats, habe im Bildungsausschuss des Stadtrats keine Gründe geliefert, „außer Personal sparen zu wollen“. Frohwieser: „Dafür braucht es keine Aufhebung der Schule.“

In der Vorlage für den Stadtrat wird vorgeschlagen, das Abendgymnasium aufzulösen und die Ausbildungsgänge an das Gymnasium Johannstadt anzugliedern. Beide Schulen teilen sich an der Pfotenhauerstraße ein Gebäude mit der 101. Oberschule. Als Grund werden die seit Jahren rückläufigen Schülerzahlen genannt. Im Schuljahr 2009/10 waren es noch 213 Schüler, im laufenden Schuljahr sind es 76 Frauen und Männer, die in einer Teilzeitausbildung am Abend über drei Jahre hinweg bei erfolgreichem Abschluss die allgemeine Hochschulreife erreichen.

Freistaat: Schülerzahl nicht ausreichend

Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen sei es „nicht zielführend, dass das Abendgymnasium als eigenständiger Schulstandort geführt wird“, hatte die Sprecherin des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub), Petra Nikolov, auf DNN-Anfrage, bereits erklärt.

Der Freistaat, der bei öffentlichen Schulen das Personal stellt, spart mit der Fusion auf jeden Fall einen Schulleiter. Der Leiter des Abendgymnasiums, Gerd Vettermann, geht Mitte des Jahres in den Ruhestand. Da ist die Umstrukturierung eine elegante Lösung für das Land.

Stadt: Angebot bleibt in neuer Struktur

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) kann die Argumentation des Freistaats nachvollziehen. Der zweite Bildungsweg werde heute seltener gewählt, weil die Hochschulreife beispielsweise auch über berufliche Gymnasien oder Fachoberschulen auch für Oberschulabsolventen erreichbar ist. Selbst bei intensiverer Bewerbung gehen die Prognosen nur von einer geringfügigen Steigerung der Schülerzahlen aus.

Donhauser machte klar, dass das „Angebot bleibt“. Er will prüfen und mit dem Gymnasium Johannstadt beraten, ob beispielsweise beim Namen des Gymnasiums auf das Abendschulangebot hinwiesen werden könne. Im Bildungsausschuss erhielt die Vorlage schon mal eine Mehrheit.

Von Ingolf Pleil