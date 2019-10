Dresden

Dresdens Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann will eine zügige Entscheidung über die Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Dresden. „Noch in diesem Jahr“ erwarte er eine Entscheidung des Stadtrats dazu, erklärte der CDU-Politiker gegenüber den DNN. „Wir werden weiter um eine Mehrheit...