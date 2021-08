Die „Karlsbrücke für Dresden“ rückt in weite Ferne. Die Landeshauptstadt hat Fördermittel in Millionenhöhe kassiert – aber die Gelder sind an Bedingungen geknüpft, die mit voller Wucht mit einem Stadtratsbeschluss zur Autofreiheit kollidieren. Wer trägt dafür die Verantwortung?