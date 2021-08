Was macht der Stadtbezirksbeirat Dresden-Klotzsche mit seinem Budget?

Dresden

Seit 2019 hat jeder Stadtbezirk in Dresden ein eigenes kleines Budget. Möglich wurde das durch die Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung ein Jahr zuvor. Mit der Änderung der Hauptsatzung beschloss der Dresdner Stadtrat die Direktwahl der Stadtbezirksbeiräte, die 2019 erstmals stattfand.

Mittel nach unten korrigiert

Mit dem Geld, über das die Stadtbezirksbeiräte verfügen, können Projekte von Initiativen und Vereinen, die im jeweiligen Stadtbezirk wirken, unterstützt, aber auch Bauprojekte angeschoben bzw. umgesetzt werden. „Das hat es vorher so noch nie gegeben“, betont Christian Wintrich, Stadtbezirksamtsleiter Klotzsche. Die Höhe des Budgets wird im Rahmen der Diskussion zum städtischen Haushalt festgelegt. 2018 war zunächst von 25 Euro pro Einwohner die Rede. Aber das wurde bald nach unten korrigiert.

„2019 waren es 10 Euro pro Einwohner, so dass wir im Stadtbezirk Klotzsche 207 .850 Euro zur Verfügung hatten“, sagt Wintrich. 2020, im ersten Coronajahr, wurde nach der Haushaltssperre nur die Hälfte des Budgets freigegeben, so dass dem Stadtbezirk Klotzsche (mit Klotzsche, Hellerau, Wilschdorf und Rähnitz) 103.925 Euro blieben. „Für die Haushaltjahre 2021/22 gibt es 8,80 Euro pro Einwohner. Das sind für den Stadtbezirk Klotzsche jeweils 185.064 Euro pro Jahr“, rechnet Christian Wintrich vor.

Im ersten Jahr liefen Anträge etwas schleppend an

Doch wofür wurde das Geld bislang ausgegeben bzw. wofür soll es eingesetzt werden? „Im ersten Jahr lief das mit den Förderanträgen etwas schleppend an“, erinnert sich Christian Wintrich. Am Ende seien 26 Projektförderanträge eingereicht worden. „Sieben davon haben die Einreicher aus unterschiedlichen Gründen wieder zurückgezogen, 19 wurden beschlossen. Darunter sind elf Kleinprojektförderungen, bei denen die Fördersumme unter 1000 Euro liegt“, so Wintrich weiter.

Mit dem größten Anteil seines Budgets förderte der Stadtbezirksbeirat Bauprojekte. 30.000 Euro stellte er 2019 für die Planung einer Skateranlage am Rande des Plattenbaugebietes Alexander-Herzen-Straße zur Verfügung. Mittlerweile ist der Entwurf fertig.

Kleine Grünanlage verschönert

19 000 Euro flossen 2019 in die Umgestaltung einer kleinen Grünanlage An den Ruschewiesen. Weil das Geld nicht ganz reichte, gab es ein Jahr später noch einen Nachschlag von 3500 Euro aus dem Budget des Stadtbezirksbeirates. „Die Anwohner wollten dort unbedingt wieder einen Sandkasten für die Kinder haben, der einem bepflanzten Beet gewichen war. Jetzt gibt es den Sandkasten, ein Seil zum Balancieren und eine Wippe. Die Aufenthaltsqualität überhaupt hat sich dort verbessert“, findet Wintrich.

Neu gestalteter Spielplatz an den Ruschewiesen. Quelle: Catrin Steinbach

Erst neues Dach, dann komplette Sanierung

Mit 93.000 Euro das größte Projekt, das der Stadtbezirksbeirat aus seinem Budget von 2019 unterstützte, war die Sanierung des Daches der von Vereinen genutzten Sporthalle an der ehemaligen 86. Mittelschule an der Alexander-Herzen-Straße. Christian Wintrich sieht diese Initiative des Stadtbezirksbeirates als Initialzündung für die inzwischen erfolgte komplette Sanierung des Objektes durch den Sportstättenbetrieb.

Geld für interessante Ausstellung zur Luftfahrt

2020 setzte der Stadtbezirksbeirat Klotzsche 38 471,45 Euro für die Projektförderung von Vereinen und Initiativen ein. Ein Beispiel, wie mit einer kleinen Summe eine große Wirkung erzielt werden kann, sei die Ausstellung „Brunolf Baade – ein deutscher Luftfahrtpionier“, so Christian Wintrich. Baade gilt als Vater der Luftfahrtindustrie in der DDR. Sein Wirken ist eng mit dem Flugzeugbau in Dresden-Klotzsche und der Entwicklung des Flugzeug-Typs „152“ verbunden. Eichwalder Ortschronisten hätten diese einmalige Schau mit bislang unveröffentlichten Dokumenten anlässlich des 50. Todestages von Baade zusammengestellt. Zunächst sei die Schau im Technikmuseum „Hugo Junkers“ Dessau zu sehen gewesen. „Dann haben wir sie mit dem Klotzscher Verein zu uns nach Klotzsche geholt“, so Brigitte Otto von der IG Luftfahrt Dresden. „Ohne die 285 Euro aus dem Budget des Stadtbezirksbeirats wäre das nicht möglich gewesen.“

Montage der Maschinen vom Typ 152/II in der Halle 222 der Elbeflugzeugwerke. Vorn die 152 V-4. Foto aus der Ausstellung "Prof. Brunolf Baade - ein deutscher Luftfahrtpionier“. Quelle: Catrin Steinbach

Die Ausstellung wurde zunächst im Klotzscher Rathaus gezeigt. Mit großen Erfolg. Noch nie habe eine Ausstellung dort so viele Besucher gehabt, schätzt Wintrich ein. Jetzt ist die kleine Schau, die nur ein paar Tafeln umfasst, seit einiger Zeit im Flughafenterminal zu sehen. „In der letzten Augustwoche geht sie dann ins Luftfahrttechnische Museum Rothenburg“, so Brigitte Otto.

Stadtteilbibliothek vielfältiger nutzbar

Eine größere Summe aus dem Budget des Stadtbezirksbeirates floss 2020 mit 42 000 Euro in die Stadtteilbibliothek Klotzsche. Mit der Installation von Selbstverbuchungstechnik konnte die Bibo ihre Öffnungszeiten erweitern. Zudem wurde die Einrichtung flexibler gestaltet, so dass Räume abends von Vereinen und Organisationen genutzt werden können. Beantragen kann man das über das Stadtbezirksamt.

Des Weiteren hat der Stadtbezirksbeirat Klotzsche im vergangenen Jahr 7600 Euro und dieses Jahr noch einmal 12 400 Euro für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung gestellt. Sie soll prüfen, ob es möglich ist, an der Turnhalle der ehemaligen 86. Mittelschule anzubauen und so einen Ersatz für die marode Sporthalle An der Wetterwarte zu schaffen. „Wir erwarten bis Ende dieses Jahres das Ergebnis dieser Studie“, so der Leiter des Stadtbezirksamtes.

Vernetzungstreffen soll Akteure im Stadtteil zusammenbringen

Weitere Projekte, die finanziell unterstützt werden, sind in diesem Jahr u.a. die Einfriedung im Gemeinschaftsgarten im Naturraum Hellerau (1440 Euro), eine Gedenktafel am ehemaligen Wohnhaus des Künstlers Rosso Majores (1750 Euro), die Unterstützung des Stadtarchiv-Projektes Stadtbildfotografie im Stadtbezirk Klotzsche (7500 Euro). Zudem soll endlich ein lange geplantes „Vernetzungstreffen“ stattfinden, das wichtige Akteure im Stadtbezirk zusammenbringt, und zwar im Festspielhaus Hellerau.

Von Catrin Steinbach