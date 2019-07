Dresden

Ein erfahrener Stadtrat und drei Neulinge – das ist die Fraktion der Freien Wähler, die erstmals die politische Bühne des Stadtrats betritt. „Aus dem Stand die Mandate für eine Fraktion zusammenzubekommen, ist schon eine gute Premiere“, sagt Steffen Große, Landesvorsitzender der Freien Wähler. „Wir hätten uns aber auch einen bis zwei Sitze mehr vorstellen können“, gibt er unumwunden zu.

Dass er selbst den Sprung in den Stadtrat verpasst hat, damit könne er leben, sagt Große. „Wir sind Teamplayer.“ Mittelfristig sehe er die Fraktion bei sechs Stadträten. „Ich denke, dass wir Zuwachs aus anderen Fraktionen bekommen werden.“

Zur Galerie Das sind die Freien Wähler im Dresdner Stadtrat

„Wir kommen gut gelaunt und in Frieden“

Ohne diesen Zuwachs wären die Freien Wähler wohl nicht in Fraktionsstärke in den Stadtrat gezogen: Jens Genschmar, lange Jahre für die FDP im Stadtrat, hat für die Freien Wähler insbesondere in Niedersedlitz Stimmen abgeräumt. „Wenn politische Kräfte ihre Spitzenleute nicht behalten können, kann ich das nicht ändern“, meint Große gelassen.

„Wir kommen gut gelaunt und in Frieden“, schildert er das Motto der neuen Fraktion, die sich noch nicht konstituiert, aber auf Eckpfeiler der Zusammenarbeit geeinigt hat. Die Wahl von Genschmar als Fraktionsvorsitzenden scheint naheliegend, er hat Interesse an der Mitarbeit im Sport-, Finanz- und Gesundheitsausschuss sowie im Kleingartenbeirat.

Wichtigster Koalitionspartner: die Bürger

Buchhändlerin Susanne Dagen will im Kultur- und im Petitionsausschuss sowie im Ausländerbeirat mitarbeiten, Lehrer Torsten Nitzsche im Bildungs- und im Bauausschuss. Rechtsanwalt Frank Hannig interessiert sich laut Große für den Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit, den Wirtschaftsausschuss und den Kriminalpräventiven Rat. Wer die Freien Wähler im Ausschuss für Um­welt und Kommunalwirtschaft vertritt, sei noch offen.

Die Fraktion werde sich in Ruhe in die Sachthemen einarbeiten. „Wir werden mit allen reden“, kündigte der Landesvorsitzende an. Der wichtigste Koalitionspartner der Freien Wähler seien die Bürger. „Für sie wollen wir sachgerechte Politik machen. Wir werden jedem Antrag zustimmen, den wir für vernünftig halten – unabhängig davon, wer ihn gestellt hat“, kündigte Große an. Er weist auf das Bürgerbeteiligungsportal der Freien Wähler hin, mit dem Interessenten über wichtige Fragen der Kommunalpolitik abstimmen können.

Zünglein an der Waage

Der Landesvorsitzende geht davon aus, dass die Vertreter der linken Parteien eine Mehrheit erhalten werden. „Wie lange, wird man sehen. Ich bin mir sicher, dass wir noch das Zünglein an der Waage sein werden und man auf uns zukommen wird.“

Die harschen Worte der Linken, die die Freien Wähler als „Vertreter der extremen Rechten“ bezeichneten, sieht Große gelassen. Stadtratsfraktionsvorsitzender André Schollbach befinde sich bereits im Landtagswahlkampfmodus. „Das wird sich nach der Wahl am 1. September beruhigen.“

Auf der politischen Agenda der Freien Wähler stehe der Fernsehturm ganz oben. „Wir werden am Ball bleiben und aufpassen, dass die Pläne zur Wiedereröffnung nicht zerredet werden“, kündigt Große an. Innere Sicherheit sei ein wichtiges Thema, die Freien Wähler würden es gerne sehen, dass wieder ein Polizeirevier in die Neustadt zieht. „Dafür sollte sich der Oberbürgermeister bei seinen Treffen mit dem Ministerpräsidenten einsetzen.“

Eine Vision haben die Freien Wähler auch: einen festen Zirkusbau im Ostragehege. „Uns schwebt ein Kuppelbau vor, in dem das ganze Jahr über Zirkus geboten wird“, erklärt Große. Davor könnte die Vogelwiese einen dauerhaften Standort erhalten. „Dann gäbe es auch die Frequenz für eine Verbindung zwischen Pieschen und dem Ostragehege“, findet er.

Von Thomas Baumann-Hartwig