Was Sonntagseinkauf in Dresden mit Kaiser Konstantin zu tun hat

Heute ist ein besonderes Datum: Der 3. März gilt als der Tag, an dem Kaiser Konstantin 321 nach Christus den Sonntag zum Feiertag erhob. 1700 Jahre später gibt es noch immer Diskussionen um die Sonntagsruhe und meistens geht es dabei ums Einkaufen.

Die Stadtverwaltung in Dresden will in diesem Jahr zwei zusätzliche Einkaufssonntage ermöglichen. Neben dem zweiten und vierten Advent, an denen stadtweit geöffnet werden darf, sollen am 16. Mai und 22. August im Stadtbezirk Altstadt die Geschäfte öffnen dürfen. Dies diene der Belebung der Innenstadt und dem Tourismus, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Stadtrat. Ende März soll der Stadtrat bereits entscheiden, damit eine ausreichende Vorbereitungszeit bleibt.

Anlässe für die offenen Geschäfte am 16. Mai seien das Dixielandfestival sowie die Musikfestspiele und am 22. August soll das Stadtfest über die Bühne gehen. Dabei ist sich die Verwaltung bewusst, dass heute aufgrund der Coronapandemie noch niemand sagen kann, ob und wie diese Veranstaltungen stattfinden werden.

FDP und Wirtschaft dafür

Zustimmung signalisierte umgehende die FDP. „Wir unterstützen den Vorstoß“, erklärte Vize-Fraktionschef Robert Malorny. „Wir müssen alles dafür tun, dass dem durch den Corona-Lockdown schwer in die Krise geratenen Dresdner Einzelhandel geholfen wird“, fügte er hinzu. In dieser außergewöhnlichen Situation sollten alle „über ihren Schatten springen“ und die zwei zusätzlichen Einkaufssonntage ermöglichen.

Die Vertreter des Handelsverbandes, des City-Managements Dresden, des Tourismusverbandes Dresden sowie der Industrie- und Handelskammer Dresden würden sich für zwei weitere verkaufsoffene Sonntage zusätzlich zu den Adventssonntagen aussprechen, erläutert die Stadtverwaltung in der Vorlage und rechnet mit Widerstand seitens der Gewerkschaft Verdi und der Kirchen. „Wir hoffen und würden uns freuen, wenn diese Initiative eine breite politische Mehrheit im Stadtrat findet und damit Planungssicherheit gewährleistet wird“, erkläre Friederike Wachtel, Geschäftsführerin des City-Management-Vereins.

Kritik von der Gewerkschaft

Jörg Lauenroth-Mago, Landesfachbereichsleiter Handel bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, hält die Pläne der Stadt dagegen für „nicht besonders klug“. Die Gewerkschaft unterstütze alles, was den Handel in der aktuellen schweren Situation fördern kann. Doch auch in der Coronazeit bräuchten die Menschen Pausen, und die bräuchten sie gemeinsam. „Der freie Sonntag ist für uns alternativlos“, erklärte der Gewerkschafter. Auch lange nach Kaiser Konstantin „sollten wir eigentlich generell die Finger vom Sonntag lassen“. Die Gewerkschaft will die Pläne genau analysieren und notfalls gerichtlich auf ihre Rechtmäßigkeit prüfen lassen.

Positive Töne von Linken

Dixieland, Musikfestspiele und Stadtfest seien „reale Anlässe“ und die regional begrenzte Sonntagsöffnung erscheine ihm daher „vertretbar“, sagte André Schollbach von den Linken auf DNN-Anfrage. Der Handel leide schwer unter den coronabedingten Schließungen und dem massiven Druck der Online-Giganten. Die Fraktion werde den Vorschlag der Stadt noch eingehend beraten, meint Schollbach und hält eine Unterstützung für möglich.

Ähnlich äußert sich auch die SPD. „Lokale Öffnungen aus konkreten Anlässen unterstützt die SPD“, erklärte Fraktionschefin Dana Frohwieser. Das Sterben der Innenstädte dürfe nicht voranschreiten. Die Systemrelevanz der Verkäuferinnen heiße nicht, „sieben Tage die Woche für wenig Bezahlung den schnellen Konsum zu bedienen“. Coronabewältigung dürfe nicht das „Aushöhlen sozialstaatlicher Errungenschaften durch überholte neoliberale Wirtschaftskonzepte“ bedeuten.

SPD: Vorlage ändert falsche Verordnung

Sie zeigte sich jedoch verwundert, dass die Stadt mit der Vorlage die Verordnung über die stadtweiten Sonntagsöffnungen um zwei Termine für regionale Öffnungen ergänzen will, obwohl es auch eine spezielle Verordnung für die regionalen Anlässe gibt. „Die Vorlage des OB ändert die falsche Verordnung.“ Rechtssicherheit sehe anders aus.

