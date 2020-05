Wahl des Bildungsbürgermeisters in Dresden schon nächste Woche

Dresden

Hohes Tempo bei der Wahl des Bildungsbürgermeisters: Ursprünglich sollte der Nachfolger für den in die Staatsregierung abgewanderten CDU-Politiker Hartmut Vorjohann auf der Stadtratssitzung am 25. Juni gewählt werden. Doch jetzt steht die „Wahl der/des Beigeordneten für Bildung und Jugend“ schon auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am 4. Juni. Das hatte die Verwaltung vorgeschlagen, der Ältestenrat bestätigte am Montag das Vorgehen.

Grund für die vorgezogene Wahl ist laut Verwaltung die Haushaltsklausur der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) Anfang Juni. Der neue Ressortchef für Bildung und Jugend soll daran schon teilnehmen, da der Geschäftsbereich einen hohen Finanzbedarf hat und der Schulhausbau auf der Prioritätenliste ganz weit oben steht – auch wenn der Stadt wegen der Coronakrise ein hoher zweistelliger Millionenbetrag fehlt.

Anzeige

Pädagoge und erfahrener Politiker

Für die Stadtratsfraktionen heißt das: Wollen sie die bildungs- und jugendpolitischen Vorstellungen des Bewerbers vertieft kennenlernen, wird es terminlich knapp. Bis zum 4. Juni ist es nicht mehr lange hin. Persönlich vorstellen muss sich der Bewerber eher nicht: Es handelt sich mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Jan Donhauser um einen alten Bekannten.

Weitere DNN+ Artikel

Donhauser hatte sich in seiner Fraktion mit 9:5 Stimmen gegen Mitbewerberin Petra Nikolov durchgesetzt. Seine Wahl im Stadtrat gilt als sicher, da sich die CDU mit Bündnis 90/Die Grünen, Linken und SPD auf die Verteilung der Bürgermeisterämter geeinigt hat. Der Bewerber bringt als Pädagoge sowie erfahrener Politiker die Voraussetzungen für das Amt mit.

Das war 2016 anders, als die CDU überraschend Finanzpolitiker Vorjohann für das Amt des Bildungsbürgermeisters empfahl und insbesondere Linke-Stadträte diesen Vorschlag nicht unterstützten.

Die AfD hat angekündigt, am 4. Juni Professor Boris Hollas von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden als Bewerber für das Amt des Bildungsbürgermeisters antreten zu lassen.

Von Thomas Baumann-Hartwig