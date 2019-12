Dresden

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und damit auch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) planen im kommenden Jahr eine satte Preiserhöhung. Die Verkehrsbetriebe erhoffen sich von der Tariferhöhung Mehreinnahmen in Höhe von 7,5 Millionen Euro.

Politisch ist die Sache umstritten. So will Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert am morgigen Donnerstag einen Vorschlag in den Stadtrat einbringen, nach dem zumindest die Abokarten in der Tarifzone Dresden auf konstantem Preisniveau bleiben. Kostenpunkt dafür: 1,8 Millionen Euro.

„Die Parkgebühren werden sehr, sehr deutlich steigen“

Zur Gegenfinanzierung sollen die Autofahrer in der Stadt herangezogen werden. Die Parkgebühren werden angehoben – und zwar stärker, als es ohnehin vorgesehen war. Dazu soll Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) eine bereits erarbeitete Vorlage zurücknehmen und die zusätzlichen 1,8 Millionen Euro draufschlagen.

„Die Parkgebühren werden sehr, sehr deutlich steigen“, prognostizierte Hilbert am Mittwoch, wenn der Stadtrat seiner Idee folgt.

Von fkä/tbh