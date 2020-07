Vier Einkaufssonntage in Dresden? Stadtrat muss nachsitzen

Dresden

Linke-Fraktionsvorsitzender und Jurist Andre Schollbach hat es vorausgesagt: „Dieser Beschluss entfaltet keine Rechtswirkung“, erklärte er vergangene Woche. Der Stadtrat hatte mit knapper Mehrheit beschlossen: Am 4. Oktober und 8. November soll es zwei zusätzliche stadtweite Einkaufssonntage geben, um den von Corona gebeutelten Einzelhandel zu unterstützen.

Ergänzte Rechtsverordnung zum Beschluss muss her

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der DNN mitteilte, ist für zusätzliche Einkaufssonntage der Erlass einer Rechtsverordnung erforderlich. So schreibe es das Gesetz über die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen vor. „Derzeit prüft die Stadtverwaltung mögliche Verfahrensweisen zur Umsetzung des vom Stadtrat gefassten Beschlusses zu den zwei weiteren Einkaufssonntagen im Jahr 2020“, erklärte Kai Schulz, Sprecher der Stadtverwaltung.

Wahrscheinlich wird die Stadtverwaltung dem Stadtrat eine ergänzte Rechtsverordnung zum Beschluss vorlegen. Diese muss dann erst mal eine Mehrheit finden – Grüne, Linke und SPD lehnen zusätzliche Einkaufssonntage ab und verfügen über 33 Stimmen. Heißt: Die Befürworter von CDU, AfD, FDP und Freien Wählern sollten bei der Abstimmung möglichst vollzählig sein.

In diesem Jahr gibt es am 6. und 20. Dezember stadtweite Einkaufssonntage im Zusammenhang mit dem Striezelmarkt. Am 4. Oktober soll das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Stadtfest stattfinden, am 8. November sollen die Jazztage Dresden als Anlass für einen stadtweiten Einkaufssonntag dienen.

Von Thomas Baumann-Hartwig