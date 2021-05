Verkaufen oder behalten? Was wird aus dem Sachsenbad in Dresden?

Dresden

Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat über die Zukunft des Sachsenbads. Soll das marode, denkmalgeschützte Gebäude an einen Investor verkauft werden? Oder soll die Landeshauptstadt Dresden die Liegenschaft behalten und mit einer städtischen Gesellschaft sanieren? Was wird aus einer Schwimmhalle für den Dresdner Westen? Es deutet sich eine knappe Entscheidung an.

Vorschlag Oberbürgermeister: Verkauf und neue Schwimmhalle

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) schlägt vor, das Sachsenbad zu verkaufen. Der Verkaufserlös von gut einer Million Euro und die für eine Notsicherung des Stadtrats schon eingeplante Million soll zum Grundstock für eine neue Schwimmhalle in Pieschen werden, so der OB. Als Standorte kommen laut Hilbert die Hufewiesen, die Harkortstraße, aber auch die Wurzener Straße in Frage.

Vorschlag Linke: Behalten und städtisches Geld einsetzen

Die Linken im Stadtrat sprechen sich dafür aus, dass Dresden das Sachsenbad behält und zu einem Gesundheitsbad saniert. Im nördlichen Bereich des Grundstücks soll eine neue Schwimmhalle gebaut werden. Für diese Variante hatte sich vor wenigen Tagen die Mehrheit der Teilnehmer an einem Bürgerforum ausgesprochen. Zur Finanzierung wollen die Linken städtische Mittel einsetzen – ähnlich wie beim neuen Orang-Utan-Haus für den Zoo.

Der Zoo muss sich Gelder für das Affenhaus borgen und geht nicht zur Bank, sondern zum Finanzbürgermeister. Peter Lames (SPD) sitzt auf einem Berg an nicht verbauten Mitteln, der in absehbarer Zeit Verwahrzinsen kosten wird. Also borgt Lames städtischen Unternehmen Geld und erzielt einen wirtschaftlichen Vorteil: Für das geborgte Geld erwirtschaftet er sogar Zinsen.

Was beim Zoo geht, soll auch beim Sachsenbad gehen, meinen die Linken. Wie ein Kredit für Gesundheitsbad und Schwimmhalle zurückgezahlt werden soll, bleibt aber offen. Die Linken hoffen aber auch auf Mittel vom Denkmalschutz für die Sanierung.

Vorschlag Grüne: Behalten und als Bürogebäude sanieren

Auch die Grünen im Stadtrat wollen das Sachsenbad behalten. Sie verweisen auf Untersuchungen der städtischen Gesellschaft Stesad, wonach eine Sanierung des Sachsenbads zu einem Bürogebäude mit Wellnessbereichen kostendeckend erfolgen könnte. Kurzfristig sollte die Stadt ähnlich wie beim Zoo einen Kredit für die Sanierung des Sachsenbads ausreichen, der aber durch das Vermietungsgeschäft zurückgezahlt werden könnte.

Im nördlichen Bereich des Grundstücks wollen die Grünen genau wie die Linken eine neue Schwimmhalle bauen lassen und verweisen darauf, dass Schwimmfläche für den Dresdner Norden ohnehin geplant ist. Den Neubau würde die städtische Bäder GmbH finanzieren. Einzelne Nutzungen wie Umkleidekabinen könnten im Sachsenbad untergebracht werden. Der einzige greifbare Standort für eine neue Schwimmhalle im Norden sei das Grundstück des Sachsenbads, erklärte Stadträtin Kati Bischoffberger, die sich in Pieschen für eine Lösung engagiert. Weder Hufewiesen noch Harkortstraße könnten für einen Neubau akquiriert werden.

Stadtsportbund für Verkauf des Sachsenbads

Der Stadtsportbund Dresden unterstützt den Vorschlag des Oberbürgermeisters. „Wir wollen eine Schwimmhalle, die auch von Sportlern genutzt werden kann“, erklärte Lars Kluger, Präsident des Stadtsportbundes. Der Sport brauche im Jahr 2021 Schwimmhallen auf dem Niveau des Jahres 2021 und keine Gesundheitsbäder mit einem Standard von vor 100 Jahren. Kluger begrüßt ausdrücklich, dass Hilbert auch die Hufewiesen als möglichen Standort in Betracht zieht. „Hier liegt ein großes Potenzial für neue Sportstätten“, findet er.

CDU unterstützt Vorschlag von Hilbert

Die CDU- Fraktion hat Unterstützung für den Vorschlag des Oberbürgermeisters signalisiert. Die SPD erklärte, ein Verkauf des Sachsenbads ohne absehbare Schwimmhallen-Lösung sei nicht akzeptabel. „Der Verkauf ist eben kein Selbstzweck“, erklärte SPD-Stadtrat Stefan Engel.

Bauausschuss: Verkauf und keine neue Schwimmhalle

Der Bauausschuss hat einen etwas überraschenden Beschluss gefasst: Zustimmung zum Verkauf des Sachsenbads, aber Ablehnung der neuen Schwimmhalle für den Dresdner Norden. Der Beschluss war aber eher taktischer Natur, da sich einige Fraktionen noch nicht auf einen Standpunkt verständigt hatten und es deshalb mehrere Stimmenthaltungen gab.

Von Thomas Baumann-Hartwig