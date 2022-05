Verhängt der Stadtrat in Dresden für das Assi-Eck ein Alkoholverbot?

Dresden

Schiefe Ecke, soziale Ecke, Assi-Eck – es gibt viele Spitznamen für die Kreuzung Louisenstraße/Görlitzer Straße/Rothenburger Straße. Es gibt auch genauso viele Ansätze für eine Lösung des wohl berüchtigtsten Platzes von Dresden. Immer wieder sammelt sich in den Nachtstunden „Partyvolk“ unter freiem Himmel, mit allen damit verbundenen Problemen: Es ist laut, Müll fliegt auf die Straße, Menschen verrichten ihre Notdurft in Hauseingängen.

Stadtverwaltung will durchgreifen

Die Stadtverwaltung will jetzt durchgreifen und mit einem Alkoholkonsumverbot und einem Alkoholverkaufsverbot die Situation entspannen. Begründung für den restriktiven Eingriff: Das „Assi-Eck“ ist eine Kriminalitätshochburg, viele Straftaten würden unter Einfluss von Alkohol begangen. Und: Das Verwaltungsgericht Dresden zwinge die Stadt zum Handeln. Zwei lärmgeplagte Anwohner hatten geklagt.

Ausschuss lehnt Konsumverbot ab

Am Donnerstag kommt es im Stadtrat zur Abstimmung über die Pläne der Verwaltung, nachdem der Ausschuss für Ordnung und Sicherheit am Montagabend auf einer Sondersitzung die Thematik nicht vertagt hat, wie zu befürchten war und auch beantragt wurde. In der Folge lehnten die Ausschussmitglieder das Alkoholkonsumverbot mit deutlicher Mehrheit ab. Das Alkoholverkaufsverbot wurde dagegen von einer knappen Mehrheit befürwortet – mit der Änderung des Stadtbezirksbeirats Neustadt, wonach das Verkaufsverbot freitags und sonnabends erst ab 24 Uhr gelten soll und nicht ab 22 Uhr, wie es die Verwaltung vorschlägt.

Abstimmung im Stadtrat ist offen

Wie die Abstimmung im Stadtrat ausgeht, ist noch völlig offen. Das könnte davon abhängen, wie viele Stadträte aus den jeweiligen Lagern zur Sitzung erscheinen. In einigen Fraktionen ist der Diskussionsprozess auch noch nicht abgeschlossen. Sehr eindeutig argumentiert Hans-Jochaim Brauns, sicherheitspolitischer Sprecher der Christdemokraten: „Alle nötigen Maßnahmen müssen getroffen werden, damit sich die Situation hier entspannt. Dazu gehört auch ein Alkoholverbot. Es muss endlich gehandelt werden, bevor in diesem Sommer die gleichen Probleme wieder auftreten. Sollten sich die Probleme jetzt Richtung Alaunplatz oder an andere Orte verlagern, müssen wir auch da handeln“, fordert der CDU-Stadtrat.

Deutliche Entzerrung auf der Straße

Grünen-Stadtrat Torsten Schulze hält Verbote dagegen erst dann für erforderlich, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Der in der Neustadt gewählte Stadtrat verweist darauf, dass wegen der Coronaschutzmaßnahmen in den vergangenen zwei Jahren die Clubs, Kneipen und Bars in der Neustadt geschlossen waren. Das habe zu einer Ballung am Assi-Eck geführt. „Die Situation stellt sich jetzt völlig anders dar als in den vergangenen zwei Jahren. Die gesamte Neustadt erfreut sich wieder eines lebendigen Stadteillebens mit geöffneten Gaststätten, Biergärten, Clubs. Das führt zu einer deutlichen Entzerrung auf der Straße und wesentlich weniger Publikum am Assi-Eck.“

Erst die bestehende Rechtslage durchsetzen

Schulze zitiert eine Evaluation der Waffenverbotszone in Leipzig, nach der sich die Anwohner vor Ort mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsamt gewünscht haben als eine Verbotszone. „Das Alkoholverbot in der Neustadt muss ja auch durchgesetzt werden, das geht nur mit Polizeikräften. Da könnten die Beamten ja erst einmal versuchen, die bestehende Rechtslage durchzusetzen“, so Schulze. Er hält den Einsatz von Streitschlichtern, aber auch ein konsequentes Vorgehen gegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wie Gefährdung des Straßenverkehrs und Ruhestörung für sinnvoller als Alkoholverbote.

Von Thomas Baumann-Hartwig