Thomas Löser bewirbt sich nicht als Baubürgermeister in Dresden

Dresden

Die Dresdner Grünen brauchen einen neuen Baubürgermeister. Amtsinhaber Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) ist in der Stadt nicht heimisch geworden, ihn zieht es nach Heidelberg. Die Grünen haben die Suche gestartet und ein Name wurde immer wieder genannt: Thomas Löser, Bauexperte der Stadtratsfraktion und bis vergangenes Jahr auch Fraktionsvorsitzender.

Landtagsmandat reicht vollauf

Löser hatte 2015 seinen Hut in den Ring geworfen, war aber dem Bewerber Schmidt-Lamontain aus Hannover unterlegen. Viele hatten erwartet, dass sich Löser jetzt erneut bewirbt. Doch Löser stellte am Montagmorgen klar: „Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich mich nicht um das Amt des Baubürgermeisters bewerben werde.“ Der Grünen-Politiker hatte im September 2019 erstmals für die Dresdner Grünen ein Landtagsdirektmandat erworben. „Dieses Mandat ist ein hohes Gut. Ich fühle mich den Wählern des Wahlkreises 45 Dresden Altstadt und Neustadt in besonderem Maße verpflichtet und werde diese wichtige Aufgabe weiter ausfüllen“, kündigte Löser an.

Anzeige

Als Stadtrat werde er weiter Impulse für eine lebendige und grüne Stadtentwicklung geben. „Mein besonderes Anliegen bleibt die Erhaltung des baukulturellen Erbes unserer schönen Heimatstadt Dresden, die Entwicklung einer anspruchsvollen zeitgenössischen Baukultur und die Fortführung des sozialen Wohnungsbaus.“

Weitere DNN+ Artikel

Er bedauere den bevorstehenden Weggang von Schmidt-Lamontain, so Löser. Der Baubürgermeister habe vieles für den Radverkehr in Dresden angeschoben und beim Thema Beteiligungskultur bei Bauvorhaben und städtebaulichen Entscheidungen Maßstäbe gesetzt.

Lesen Sie auch:

Von Thomas Baumann-Hartwig