Termine für die Dresdner OB-Wahl stehen fest

Nun ist es amtlich: Die Dresdner wählen am 12. Juni einen neuen Oberbürgermeister. Das hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag beschlossen. Dresden folgt mit dem Wahltermin der Empfehlung des Freistaats Sachsen.

Sollte ein zweiter Wahlgang erforderlich werden, weil keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen kann, so werden die Dresdner am 10. Juli erneut an die Wahlurnen treten müssen.

Die Grünen forderten im Stadtrat, dass sich die Stadt auch beim zweiten Wahlgang an die Empfehlung des Freistaats hält und die Dresdner am 3. Juli zur Wahl auffordert. Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) erklärte, dass drei Wochen für die Vorbereitung des zweiten Wahlgangs sehr knapp bemessen seien. Schließlich müsse die Verwaltung Briefwahlunterlagen vorbereiten und versenden.

Der Grünen-Antrag fiel bei 16 gegen 41 Stimmen durch, 47 Stadträte votierten schließlich bei zehn Enthaltungen für den 12. Juni und den 10. Juli.

