Tempo-30-Antrag scheitert auch in Dresden-Loschwitz

Dresden

Wie schon im Juli bei den Beiräten im Stadtbezirk Blasewitz sind die Grünen mit einem Antrag zu Tempo 30 jetzt auch im Stadtbezirksbeirat (SBR) Loschwitz gescheitert. Sie streben im Stadtrat eine Entscheidung darüber an, in einem Probelauf in ausgewählten begrenzten Stadtgebieten Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit zu testen. Ausgenommen davon wären Hauptverkehrsstraßen mit weiterhin Tempo 50.

Stadträtin Ulrike Caspari stellte den Antrag vor, warb mit weniger Lärm, weniger Staus, weniger Unfällen und einer Vereinfachung der Beschilderung, da nicht mehr ständig zwischen 30 und 50 km/h gewechselt werden müsse. Zudem gebe es schon jetzt viele Tempo-30-Zonen in der Stadt.

Der Autofahrer als „Buhmann der Nation“

Die meisten Beiräte hatten dafür kein Verständnis. Der Autofahrer werde „mal wieder zum Buhmann der Nation“ gemacht, schimpfte Hans-Jürgen Burkhardt (Linke). Es gebe auch rabiate Radfahrer und Fußgänger, die sich nicht an Regeln hielten. „Auch die sind Gefahren.“ Zudem sei Loschwitz ein Flächenstadtteil, merkte Martin Wosnitza (FDP) an. „In Wohngebieten mag Tempo 30 begründbar sein, ansonsten ist es nicht nachvollziehbar.“ In der Tat hat der Stadtbezirksbeirat Altstadt der Vorlage zugestimmt und sich gleich als Modellgebiet vorgeschlagen.

Die Forderung nach Tempo 30 habe „nur ideologische Gründe“, ereiferte sich der Loschwitzer Beirat Berndt Dietze (CDU). „Wir tun alles, um gefährdete Verkehrsteilnehmer zu schützen“, sagte er. „Aber wir sind wirtschaftlich gezwungen, flott unterwegs zu sein. Das ist unser wirtschaftlicher Vorteil gegenüber anderen Ländern. Erst Tempo 30 in der Stadt, dann 130 auf den Autobahnen – das ist von Nachteil für unser Land“, warf er erregt in die Debatte.

Ein interessanter Kritikpunkt an der Umkehr der Temporegeln kam noch aus der Runde. Ein „Tempo-30-Schild“ sei immer auch ein Hinweis, besonders aufmerksam zu sein: Achtung – da ist irgendwas! Das fiele weg bei der Umkehrung von 50 auf 30. Mit deutlicher Mehrheit lehnten die Beiräte die Vorlage ab.

Haltebuchten für Elterntaxis

Nahezu einhellige Zustimmung mit nur einer Enthaltung fand indes ein zweiter Antrag, den Ulrike Caspari vortrug – für mehr Sicherheit an Schulen und auf dem Schulweg. Dazu sollen an fünf Schulen als Pilotprojekt Haltemöglichkeiten zum Absetzen von Schülern, wie auch vom ADAC empfohlen, in 250 Metern Entfernung eingerichtet werden – vor den Schulen direkt gilt zu bestimmten Zeiten dann ein Halteverbot.

Zudem sollen Schulwegpläne erstellt werden für Schüler und Schülerinnen, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren wollen. Das soll in enger Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit den Schulen geschehen, in besonderem Maße sollten gerade auch die Schüler einbezogen werden. Einen „Leitfaden zur Erstellung von Radschulwegplänen“ hat unter anderem die TU Dresden entwickelt.

Bei nur einer Enthaltung stimmten die Beiräte diesem Antrag deutlich zu. Die endgültige Entscheidung liegt für beide Vorlagen beim Stadtrat.

Von Bernd Hempelmann