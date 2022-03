Dresden

Der Dresdner Oberbürgermeister soll im laufenden Tarifkonflikt um die Entlohnung von Kita-Erzieherinnen und Erzieher bei der Arbeitgeberseite aufs Tempo drücken. Das fordert die SPD im Stadtrat. „Diese Tarifauseinandersetzung in den Sozial- und Erziehungsberufen ist kein klassischer Lohnkampf“, erklärte SPD-Fraktionschef Dana Frohwieser.

Mit einem Eilantrag für die Sitzung am 24. März wollen die Sozialdemokraten erreichen, dass sich der OB für ein „umgehendes Angebot der Arbeitgeber“ einsetzt. Damit soll eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen unter anderem durch Erhöhung der Vorbereitungszeit, Einführung von Entlastungstagen und die Schaffung verbindlicher stellvertretender Kita-Leitungen in allen Einrichtungen erreicht werden.

Konflikt zielt auf Qualitätsverbesserung

Die Regelungen sollen sich zudem gegen den Fachkräftemangel wenden, im dem unter anderem ein Rechtsanspruch auf Qualifizierung für alle Beschäftigten verankert wird. Schließlich soll die Arbeit der Beschäftigten durch eine bessere Eingruppierung finanziell anerkannt werden. Der Tarifkonflikt ziele vorrangig „auf eine Verbesserung der Betreuungsqualität in den Kitas“, machte Frohwieser deutlich.

Als Arbeitgeberin stehe die Landeshauptstadt Dresden „in einer besonderen Verantwortung gegenüber den Eltern und muss für eine schnellstmögliche Lösung des Tarifkonfliktes sorgen“. Es stehe der Landeshauptstadt Dresden schlecht zu Gesicht, dieses zentrale demokratische Grundrecht in unserem Land in Frage zu stellen, sagte Frohwieser mit Blick auf die Äußerungen von Kita-Amtsleiterin Sabine Bibas zum Warnstreik Anfang dieser Woche.

Tausende Kinder von Warnstreik betroffen

Die Gewerkschaft Verdi und der sächsische Erzieherverband hatten am Dienstag die Beschäftigten in den Kindertagesstätten unter anderem in Dresden zu Warnstreiks aufgerufen. In Dresden waren tausende Kinder in etwa zwei Dritteln der 183 städtischen Kindertagesstätten von Streikaktionen betroffen, 30 Einrichtungen waren vollständig geschlossen. Etwa 500 Beschäftigte waren insgesamt den Streikaufrufen gefolgt. Weitere Streikaktionen könnten folgen, wenn es kein akzeptables Angebot der Arbeitgeberseite gibt, hieß es.

Kitaamtsleiterin Bibas, die auch den städtischen Kita-Eigenbetrieb leitet, hatte den Zeitpunkt für den Arbeitskampf mit Blick auf die gerade erst beendeten Einschränkungen des Regelbetriebs im Zug der Coronapandemie und vor dem Hintergrund der laufenden Vorbereitungen für die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus der Ukraine als „unsensibel gewählt“ bezeichnet.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verdi-Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold hielt dem entgegen, mit einer solchen Herangehensweise gebe es praktisch nie einen richtigen Zeitpunkt für Streik. Es seien aber gerade die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kindereinrichtungen, die mit den Folgen der aktuellen Krisen zu kämpfen hätten. Bislang fehle dafür die Wertschätzung durch die Arbeitgeber.

Kritik an Kita-Chefin der Stadt

Das sieht auch Frohwieser so. Die Äußerung der Kita-Leiterin der Stadt sei „mehr als zynisch“. Der OB sollte „diese unsägliche Verschärfung einer legitimen Tarifauseinandersetzung unterbinden“.

In der Rathausspitze findet das keinen Widerhall. „Frau Bibas ist eine hervorragende Leiterin des Eigenbetriebes und nicht dafür bekannt, Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fahrlässig zu ignorieren“, antworteten Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Bildungsbürgermeister Jan Donhauser unisono. Nach einer für alle Seiten, sowohl für Erzieherinnen und Erzieher als auch für Eltern, bedingt durch die Corona-Pandemie sehr schweren Zeit sei der Ausbruch des Krieges in Europa für viele Menschen eine zusätzliche psychische Belastung. „Dass ein Streik die Situation für Einzelne noch mehr zuspitzt, liegt auf der Hand. Nichts anderes hat Frau Bibas gemeint“, hieß es.

OB: Kommunalparlamente mischen sich nicht ein

Auch mit ihrer Forderung zu den Tarifgesprächen stößt die SPD nicht auf Begeisterung in der Stadtspitze. „Es ist eigentlich gute Sitte, dass die Kommunalparlamente sich nicht in die tariflichen Auseinandersetzungen einmischen, da die Stadt keine eigenständige Tarifpartei ist“, erklärten Hilbert und Donhauser. Und weiter: „Insofern wird die Stadt sich auch nicht in die laufenden Verhandlungen als eigenständiger Akteur einmischen.“ Vertreter der Landeshauptstadt im Arbeitgeberverband sei auch nicht der Oberbürgermeister, sondern der Beigeordnete für Finanzen, Personal und Recht, hieß es, ohne ausdrücklich zu erwähnen, dass dies bekanntlich Peter Lames von der SPD ist.

Die bundesweiten Tarifverhandlungen für die Erzieher lagen zwei Jahre auf Eis. Die erste Runde Ende Februar blieb ergebnislos. Weitere Verhandlungstermine sind bislang der 21./22. März sowie der 16./17. Mai.

Von Ingolf Pleil