Straßenmusik in Dresden: Stadtbezirksbeirat Altstadt gegen Verstärker-Verbot

Schnelle Lösung für das Problem lärmender Straßenmusik? Der Stadtrat könnte am 12. Mai verschärfte Regeln beschließen. Die könnten am 1. Juni in Kraft treten. Allerdings hat der Stadtbezirksbeirat Altstadt der Vorlage des Oberbürgermeisters zur Änderung der Straßenkunst-Satzung erst einmal eine Abfuhr erteilt.

Ein weitgehender Änderungsantrag, den die Beiräte auf ihrer Sitzung am Mittwochabend beschlossen haben, besteht zum großen Teil aus Streichungen. Die betreffen das Verbot von Verstärkern ebenso wie den expliziten Hinweis auf „unzumutbare Lärmbelästigung“ und die Einführung einer generellen Mittagspause. Lediglich dem Wegfall von drei der 46 Spielorte – zwei auf der Prager Straße und einer zwischen Taschenbergpalais und Schloßstraße – stimmten die Beiräte zu.

Wie groß ist das Lärmproblem wirklich?

Das vorgezogene Ende der Spielzeit von 22 Uhr auf 20 Uhr und die Änderung des halbstündigen Wechsels der Spiel- und Ruhezeiten in einen einstündigen hält der Stadtbezirksbeirat für zu rigoros. Im Änderungsantrag schlägt er vor, dass Straßenkunst in der Regel zwischen 9.30 und 21 Uhr jeweils von der halben bis zur ganzen Stunde ausgeübt werden darf und dass an Sonn-und Feiertagen sowie an Sonnabenden an allen Spielorten eine Mittagspause von 13 bis 15 Uhr angeordnet wird.

Um die Vorlage des OB zu erläutern, war Simone Prüfer, Leiterin des Straßen und Tiefbauamts, eingeladen worden. Sie hatte Sabine Schreiber, ihre Abteilungsleiterin von der Stabsstelle Recht mitgebracht. Zwischen ihnen und den Beiräten gab es eine Debatte um die Bewertung, wie groß das Lärmproblem durch Straßenmusik wirklich sei. Simone Prüfer erklärte, dass die Anmeldungen für Straßenkunst – im Jahr 2019, dem letzten vollen Jahr vor Corona mit 33 000 um 50 Prozent gegenüber 2018 zugenommen hätten, steigende Tendenz auch bei Beschwerden. Pro Jahr seien es weit über 100, die Zahl der Petitionen steige.

Bindend ist das Votum der Beiräte für den Stadtrat nicht

Lutz Hoffmann, der für die CDU im Stadtbezirksbeirat sitzt, erklärte, die Stadt habe kein Regelungs- sondern ein Vollzugs- bzw. Kontrollproblem. Wegen herumliegenden Mülls und falschparkender Autos werde er oft angesprochen, wegen der Straßenmusik kaum. Er habe die Erfahrung gemacht, dass die Straßenmusiker sich nicht weigern leiser zu drehen, wenn sie auf die Lautstärke angesprochen werden. Die Amtsleiterin entgegnete, „Ihre persönliche Erfahrung deckt sich nicht mit unserer Aktenlage“. Ein von den Beiräten gefordertes nach Spielorten differenziertes Vorgehen beim Lärmschutz lehnte Sabine Schreiber mit dem Hinweis ab, man könne nicht einige vom Lärm Betroffene mehr schützen und andere weniger.

Es bleibt abzuwarten, wie der Stadtbezirksbeirat Neustadt auf die Vorlage reagiert, der ebenso wie Kulturausschuss, Petitionsausschuss und Bauausschuss noch darüber befinden muss. Bindend ist das Votum der Beiräte für den Stadtrat nicht.

Von Holger Grigutsch