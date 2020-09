Steuerschätzung für Dresden – miese Aussichten bis 2023

Dresden

Leichte Verbesserung für das Jahr 2020, miese Aussichten für die Jahre 2021 bis 2023: Das sind die Auswirkungen der Herbststeuerschätzung für den Haushalt der Landeshauptstadt Dresden. Wie Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) am Freitag erklärte, ergibt sich aus der aktuellen Prognose eine „ganz leichte Verbesserung“ in der Gewerbe-, Umsatz- und Einkommenssteuer im Vergleich zur Schätzung vom Mai.

Coronabedingte Einnahmeausfällen und Mehrausgaben

„Für die Folgejahre 2021 bis 2023 haben sich die Prognosen gegenüber der Mai-Steuerschätzung nochmals reduziert“, so der Finanzbürgermeister. Ein Aufwärtstrend bei den kommunalen Steuereinnahmen werde es demnach erst wieder ab 2024 geben. „Das entspricht in etwa den Prognosen, die einen U-förmigen Erholungsverlauf der Konjunktur vorausgesagt haben.“

Anzeige

Dresden warte noch auf die regionalisierten Zahlen vom Freistaat. Welche Auswirkungen die Prognosedaten auf die Schutzschirme des Bundes und des Freistaats haben, sei noch nicht absehbar, so Lames. Dresden rechnet mit den Angaben der Mai-Steuerschätzung mit coronabedingten Einnahmeausfällen und Mehrausgaben in Höhe von 115 Millionen Euro in diesem Jahr.

Von Thomas Baumann-Hartwig