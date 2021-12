Stadtratsfraktionen in Dresden: Stadtbezirksbudgets dürfen nicht verfallen

Dresden

Mit einem interfraktionellen Antrag für die Stadtratssitzung am 16. Dezember wollen die Fraktionen der Dissidenten, der Linken und der SPD erreichen, dass ungenutzte Gelder aus den Stadtbezirksbudgets nicht laut Verwaltungsvorschrift zum Jahresende an den Stadthaushalt zurückfließen, sondern ins nächste Jahr übertragen werden.

Schmelich: Wir greifen Hilferuf auf

„Wir greifen mit dem Eilantrag den Hilferuf mehrerer Stadtbezirksbeiräte aus verschiedenen Parteien auf“ erklärt Stadtrat Michael Schmelich (Dissidenten). Nach dem pandemiebedingten Erlahmen vieler Aktivitäten in den Stadtteilen brauche es genau dort neue Impulse. „Es wäre falsch“, so Schmelich, „diese Mittel in die klebrigen Finger des Finanzbürgermeisters zu übertragen.“

Linken-Fraktionschef André Schollbach meint, man könne nicht „allen Ernstes erst Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte absagen und anschließend deren Budgets verfallen lassen.“

Seit 2019 bekommen die Stadtbezirke Budgets zur Verwendung nach eigenem Ermessen. Zuerst waren das 10 Euro pro Einwohner, bereits 2020 gab es eine Haushaltssperre. Die Budgets wurden auf 8,80 Euro pro Kopf gekürzt. Und auch in diesem Jahr mussten nicht nur Beiratssitzungen abgesagt werden, sondern auch kulturelle und andere Veranstaltungen, die Bürgerinnen und Bürger mithilfe der Förderung durch die Stadtbezirke organisieren wollten.

Grüne wollen Lösung, auch wenn Eilantrag scheitert

Es habe mithin noch kein „normales“ Jahr für die Bewirtschaftung der Stadtbezirksbudgets gegeben, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Auch die Grünen fordern die Übertragung der Gelder, schließen sich jedoch nicht dem Eilantrag an. Grund sei die Befürchtung, dass Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ihm die Eilbedürftigkeit absprechen könnte, sagte Anja Osiander von der Fraktion der Grünen den DNN.

Im Finanzausschuss habe Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) keine haushaltsrechtskonforme unbürokratische Lösung anbieten können. Sollte der Eilantrag scheitern, wollen die Grünen einen Weg mit verkürztem Gang durch die Stadtratsgremien suchen – gemeinsam mit den Fraktionen von CDU, FDP und SPD, die Interesse signalisiert hätten.

SPD-Sprecher Drews: Bürgermeister Sittel soll für einheitliche Förderpolitik sorgen

Vincent Drews, Sprecher für Bürgerbeteiligung bei der SPD-Fraktion kritisierte indes, dass unabhängig von der Pandemie mit der Möglichkeit, gute Projekte zu fördern, ganz unterschiedlich umgegangen werde. Während das in Altstadt/Neustadt und Blasewitz/Loschwitz gut funktioniere, würden anderswo Mittel nicht ausgeschöpft, weil Projektanträge behindert würden oder an Formalien scheiterten. Drews fordert von Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU), dass es „endlich klare Vorgehensweisen für die Förderung in allen Stadtbezirken gibt“.

Von Holger Grigutsch