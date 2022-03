Stadtrat in Dresden verurteilt Angriffskrieg auf Ukraine

Dresden

Klares Signal aus Dresden: Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat am Donnerstag eine von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eingebrachte Resolution gegen den Krieg in der Ukraine verabschiedet. Der OB hatte die Debatte dazu mit den Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet: „Beenden Sie diesen Krieg – jetzt“, appellierte Hilbert an den russischen Präsidenten Putin.

OB dankt Helfern

Gleichzeitig dankte der OB „im Namen des Stadtrats und in seinem Namen“ allen Helfern, die sich für Flüchtlinge aus der Ukraine einsetzten. Bei der Stadt seien in den letzten Tagen mehr als 400 Hilfsangebote eingegangen. Am Montag werde die ukrainische Gemeinschaft in Dresden in der Stadtverwaltung die Arbeitsmöglichkeit für eine Geschäftsstelle erhalten, um Hilfsleistungen in der Stadt bewältigen zu können. Hilbert sprach sich dafür aus, diesem ehrenamtlichen Engagement gegebenenfalls auch finanziell unter die Arme zu greifen. „Wir dürfen diese Menschen nicht alleine lassen.“

Der OB verwies darauf, dass die Stadt in den nächsten Wochen bei der Unterbringung von Flüchtlingen gefordert sein wird. Die Vorbereitungen dafür liefen. Es müsse damit gerechnet werden, binnen weniger Stunden Notunterkünfte einrichten zu müssen. Auch an medizinische Versorgung, Kinderbetreuung und Schulbildung sowie die Frage nach Arbeitsmöglichkeiten müsse gedacht werden. Es werde in Dresden auch keine „Zwei- oder Dreiklassengesellschaft von Schutzsuchenden“ geben. Das Grundrecht auf Asyl gelte unabhängig von der Herkunft.

Fraktionsübergreifende Kritik am Krieg

Redner aller Fraktionen machten ihre Ablehnung des Krieges deutlich. Der „völkerrechtswidrige, von Putin angezettelte Krieg“ sei „durch nichts zu rechtfertigen“, erklärte Andrè Schollbach (Linke). Russland müsse sofort einem Waffenstillstand zustimmen, fügte er hinzu und warnte vor dem Eintritt in „einen Rüstungswettlauf“.

Die Waffen müssen schnellstmöglich wieder schweigen, forderte Dana Frohwieser von der SPD. Putins Krieg werde die Demokratien in dieser Welt zusammenschweißen.

Seine „Bauchschmerzen mit Waffenlieferungen“ bekundete Jens Genschmar (Freie Wähler). Waffen hätten noch nie Kriege verhindert. Er appellierte an den Stadtrat, „Gemeinsamkeiten zu finden und undemokratisch zu helfen“.

Hans-Joachim Brauns (CDU) verwies auf die Notwendigkeit, den Frieden notfalls auch militärisch verteidigen zu können. Eine besondere Rolle komme dabei der Gemeinschaft in Europa zu. „Wir schaffen es nicht allein, die Lebensversicherung unserer Freiheit ist die Europäische Union.“

Städtepartnerschaft mit St. Petersburg bekräftigt

Eine wichtige Unterscheidung hob Christiane Filius-Jehne hervor. „Es ist nicht das russische Volk, das Krieg führt, sondern ein größenwahnsinniger, vollkommen abgedrehter Großpotentat“, erklärte sie mit Blick auf den russischen Präsidenten Putin.

Das zielte auch auf einen Antrag der Dissidenten, die in der Resolution noch deutlicher machen wollten, dass sich die Kritik am Krieg auch nicht gegen die Bevölkerung in Dresdens russischer Partnerstadt St. Petersburg richte. Der Bürgermeister der Stadt an der Newa sollte jedoch „die Unterdrückung der russischen Friedensbewegung beenden“ und sich bei der Zentralregierung in Moskau für die Beendigung des Krieges einsetzen. „Wir unterstützen die Menschen auf der Straße, nicht die, die dem Regime von Putin die Stange halten“, betonte Johannes Lichdi.

Wolf Hagen Braun von AfD wies alle kritischen Bemerkungen zurück, die den Eindruck erweckten, seine Partei unterstütze den Krieg.

Resolution: Keine Rechtfertigung für Überfall

Mit 61 Ja-Stimmen und nur einer Enthaltung stimmte der Stadtrat der vom OB vorgelegten Resolution zu. Darin wird der „völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Ukraine auf das Schärfste“ verurteilt. In Dresden seien wie in vielen anderen Städten Europas die Narben des Krieges bis heute deutlich sichtbar. Dresden sei für „viele Menschen weltweit zu einem Symbol für Frieden und Versöhnung geworden, weil ehemalige Feinde zu Freunden wurden“. Aus den großen Gesten, die die Stadt empfangen habe, erwachse eine besondere Verantwortung. Zehntausende Menschen hätten in Dresden bereits ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht. Weiter heißt es in der Resolution: „Für den Überfall auf ein souveränes und demokratisch verfasstes Land in der Mitte Europas gibt es keine Rechtfertigung.“

Worte allein würden in dieser Situation aber nicht helfen, es sei auch „ein konsequentes Handeln“ notwendig. Dies gelte nicht nur für die Europäische Union und die Bundesrepublik, sondern auch für die Städte und Gemeinden dieses Landes. „Dresden ist dazu bereit“, heißt es im Beschluss. „Wir nehmen Menschen auf, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen und werden diese bestmöglich versorgen und unterbringen.“ Der Stadtrat verspricht: „Wir werden die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen und die Beschlüsse dazu fassen, um dieser großen Herausforderung angemessen von Seiten der Stadt zu begegnen.“

In der Resolution bekennt sich der Stadtrat zudem „ganz bewusst zu unserer Städtepartnerschaft mit St. Petersburg und zur Freundschaft mit den Menschen, die dort leben“. Es sei kein Krieg der russischen Zivilbevölkerung, „sondern ein Krieg einer mächtigen und diktatorischen Elite“. Für jeden Dialog des Friedens und der Demokratie „bleibt unsere Hand nach St. Petersburg ausgestreckt“.

Von Ingolf Pleil