Stadtrat in Dresden entscheidet über Zukunft der Berufsschulen

Der lange Streit um die Zukunft der Berufsschulen in Dresden befindet sich auf der Zielgeraden. „Ich hoffe, dass jetzt alle Fraktionen handschlagfest sind“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser gegenüber DNN. Der CDU-Politiker zielt damit auf einen langwierigen Abstimmungsprozess mit den Stadtratsfraktionen über den ersten Entwurf des sächsischen Kultusministeriums für die künftige Struktur der Berufsschulen in Sachsen.

Im März hatte das Ressort von Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) die Pläne für die Reform der Beruflichen Schulzentren (BSZ) erstmals zur Diskussion gestellt. Der Aufschrei vor allem in Dresden war groß. Die Landeshauptstadt mit zehn Berufsschulzentren und etwa 13.000 Auszubildenden sollte etwa 1200 Ausbildungsplätze an Berufsschulen in den Landkreisen abgeben.

Einvernehmen in Städten und Kreisen notwendig

Dahinter steht ein grundsätzliches Anliegen von Piwarz. Er will unter anderem den ländlichen Raum stärken und Kompetenzen bündeln. Allein das BSZ für Elektrotechnik am Strehlener Platz sollte fast 700 Ausbildungsplätze verlieren. Stark betroffen war auch das BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung mit seinem Standort in Altroßthal. Der traditionsreiche Ausbildungsort für grüne Berufe sollte die Kapazitäten für Tier- und Landwirte nach Freiberg, Löbau und Wurzen abgeben.

In unzähligen Diskussionsrunden suchten Stadt, Land und Wirtschaft nach einem Kompromiss. Anfang Oktober legte die Stadt dem Land ihre Wünsche vor. Ende November gab das Kultusministerium den endgültigen Entwurf für die Reform zur Anhörung an Städte und Landkreise frei. Nur mit deren „Einvernehmen“ kommen die Veränderungen zustande. Bis März müssen die Stellungnahmen vorliegen, sonst gilt die Zustimmung als erteilt.

Bildungsbürgermeister hofft auf Absprachen

Nach Donhausers Angaben liege nun ein guter Kompromiss auf dem Tisch. In geringem Umfang müsse noch nachgesteuert werden. So soll am Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft „ Franz Ludwig Gehe“ auch ein berufliches Gymnasium als Ausbildungsstrang etabliert werden. Das sei abgesprochen, aber im Entwurf des Landes noch nicht enthalten. Zudem sollen die Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, künftig auch in Pirna ausgebildet werden.

Das Berufliche Schulzentrum für Elektrotechnik am Strehlener Platz muss jetzt nicht so viele Ausbildungsgänge abgeben wie zunächst vom Land geplant Quelle: Dietrich Flechtner

Die Ausbildungsgänge in Altroßthal sollen zumindest bis zu einer Überprüfung 2025 erhalten bleiben. Das Einzugsgebiet der Schule wird aber auf Dresden und Pirna beschränkt, der Landkreis Meißen geht der Schule verloren. Donhauser hofft, dass sowohl das Land als auch die Dresdner Stadtratsfraktion zu den bisherigen Absprachen stehen. „Ich hoffe, dass sie handschlagfest sind.“

Erste Signale lassen daran kaum Zweifel erkennen. So sprach der bildungspolitische Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, Matthias Dietze, ebenfalls von einem „guten Kompromiss“, für den die Zustimmung da sei. Wenn das BSZ in Altroßthal allerdings Kompetenzzentrum bleiben soll, müsse auch die Stadt Dresden „vorlegen“. Er begrüßte, dass sich Grüne und SPD genauso wie er für die Sanierung einsetzen und die Planungsgelder in den Haushalt 2021/22 aufgenommen seien. Damit sei die Sanierung aber noch nicht in trockenen Tüchern. Auch mittelfristig müsse die Stadt das Geld dafür bereitstellen. Dies sei auch die Voraussetzung für die Nutzung von Fördermitteln des Landes, das ab 2024 für Dresden weitere 52 Millionen in Aussicht gestellt habe. Derzeit kann die Stadt gerade rund 100 Millionen Euro aus einem Städtebudget verbauen.

Grüne warnen vor Abstimmung mit den Füßen

Auch von den Grünen kommt grundsätzliche Zustimmung. Es sei „ein guter Kompromiss gefunden“ worden, erklärte Bildungspolitiker Torsten Schulze. Dresden gebe viel ab, behalte aber auch eine Menge Ausbildungsgänge. „Wir leisten unseren Betrag zur Stärkung des ländlichen Raums, daher hoffe ich, dass sich der ländliche Raum auch an die Absprachen hält“, fügte Schulze hinzu.

Er sieht ebenfalls noch etwas Nachsteuerungsbedarf beim beruflichen Gymnasium am Gehe-BSZ. Beim BSZ in Altroßthal müsse Dresden nun seinen Beitrag dafür leisten, dass der Erhalt der Ausbildungsgänge bis zur Evaluation 2025 nicht nur zur „Gnadenfrist“ wird. Die Stadt müsse die Investition in den Standort finanziell absichern. Zudem appellierte er an die Ausbildungsbetriebe, auch weiterhin Auszubildende einzustellen, um die anerkannte Ausbildung aufrechtzuerhalten.

Nach Schulzes Ansicht gibt Dresden nun etwa 700 Ausbildungsplätze an die Landkreise ab. Daraus leitet er eine Verpflichtung für den ländlichen Raum ab. „Die Kreise müssen für attraktive Standorte sorgen, damit die Jugendlichen auch da hingehen. Sonst gibt es eine Abstimmung mit den Füßen.“

Von Ingolf Pleil