Stadtrat in Dresden entscheidet über Ehrung für „Dixie“ Dörner

Die Frage, wie Dresden sein am 19. Januar verstorbenes Fußball-Idol Hans-Jürgen Dörner ehren kann, erreicht den Stadtrat. Die Fraktion Die Linke hat jetzt einen Antrag eingereicht, mit dem Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) beauftragt werden soll, gemeinsam mit Dynamo Dresden, dem Stadtverband Fußball und dem Fanprojekt Dresden Möglichkeiten für eine Ehrung zu prüfen.

Linke: Ehrenbürgerschaft und Denkmal prüfen

Konkret benennen die Linken in ihrem Antrag die posthume Verleihung der Ehrenbürgerschaft, die Benennung einer Straße in der Nähe des Rudolf-Harbig-Stadions, ein Denkmal in der Nähe der Spielstätte von Dynamo Dresden, eine Erinnerungstafel am Rudolf-Harbig-Stadion und die Auslobung eines „Dixie-Dörner-Pokals“. Hilbert soll dem Stadtrat bis zum 31. August die Ergebnisse der Prüfung vorlegen.

In der Begründung des Antrags heißt es: „Als Spieler der SG Dynamo Dresden und als Nationalspieler der DDR erbrachte er im Fußball herausragende sportliche Leistungen. So wurde er mit der SG Dynamo Dresden fünfmal Fußballmeister und viermal Pokalsieger. Mit der A-Nationalmannschaft der DDR absolvierte er 100 Länderspiele und gewann 1976 mit der Olympia-Auswahl 1976 die Goldmedaille.“ Die Sportgemeinschaft und mit ihr viele Dresdnerinnen und Dresdner würden um ihren Rekordspieler und Ehrenspielführer trauern.

Angemessene Ehrung und würdiger Platz

„Viele Menschen wünschen sich zu Recht, dass ‚Dixie’ Dörner eine angemessene Ehrung und einen würdigen Platz in der Geschichte der Landeshauptstadt erhält“, erklärte Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach. Die Fraktion habe den Antrag am Dienstag eingereicht.

Freie Wähler fordern Satzungsänderung

Die Stadtverwaltung hat eine posthume Verleihung der Ehrenbürgerschaft ausgeschlossen. Dies sei mit der entsprechenden Satzung nicht zu vereinen. Die Fraktion Freie Wähler hat deshalb einen Antrag gestellt, die Satzung zu ändern. „Wir haben schon 2019 die Initiative ergriffen, Hans-Jürgen Dörner die Ehrenbürgerwürde zu verleihen“, erklärte Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar. Die Freien Wähler fordern in ihrem Änderungsantrag, dass entsprechende Anträge innerhalb eines Jahres entschieden werden sollen. „Wir unterstützen alle Initiativen, die zu einer Ehrung von Hans-Jürgen Dörner führen sollen“, erklärte Genschmar.

Von Thomas Baumann-Hartwig