Der Dresdner Stadtrat hat sich im Laufe der Jahre den Ruf erarbeitet, bisweilen eine heftig zerstrittene Quatschbude zu sein. Aber zur Ehrenrettung der Damen und Herren muss gesagt werden: sie können auch anders. Der Dresdner Stadtrat ist fähig zum Kompromiss und zum breiten Konsens. Das lässt sich in dieser Woche gleich an zwei Entscheidungen festmachen. Die Sozialwohnungsquote wurde mit breiter Mehrheit beschlossen und auch bei der Erhöhung der Kitagebühren ist die Kuh vom Eis.

Ursprünglich sollten bei Neubauprojekten 30 Prozent aller Wohneinheiten für Menschen mit Wohnberechtigungsschein reserviert werden. Das hätte für viele lokale Bauträger wie USD oder Baywobau bedeutet, dass Investitionen sich kaum noch gerechnet hätten. Nach dem Stadtratsbeschluss, den nur die Linke und die Dissidenten ablehnten, liegt die Quote jetzt lediglich noch bei 15 Prozent.

1400 neue Sozialwohnungen in anstehenden Neubauten

Das wird bei den hiesigen Immobilienentwicklern keine Jubel auslösen, aber es ist für sie akzeptabel – was man unter anderem daran ablesen kann, dass sie nun ihre Klage gegen die Quote zurückziehen werden. Die großen Projektentwickler wie die frühere CG-Gruppe aber müssen ab der 101. Wohneinheit eine 30-Prozent-Quote erfüllen. Heißt: wer 200 Wohnungen baut, muss für die ersten 100 Einheiten 15 Sozialmieter aufnehmen, für die zweiten 100 aber 30 weitere. Für den Dresdner Markt bedeutet dies, dass allein bei den anstehenden Neubauprojekten 1400 neue Sozialwohnungen entstehen. Das kann sich sehen lassen.

Auch bei der lange heftig umstrittenen Erhöhung der Kitabeiträge ist CDU, SPD, Linken, FDP und Grünen ein Kompromiss gelungen. Die Eltern werden eher moderat zur Kasse gebeten. Und was dann fehlt, muss die Stadt ausgleichen. Das sollte gelingen, auch wenn es den Kämmerer nicht freut. Es sieht in diesem Fall so aus, dass im Jahr der OB-Wahl niemand der böse Bube sein will. Andererseits sind damit auch zwei große Wahlkampfthemen abgehakt. Aber bei der Abstimmung über das Stadtoberhaupt geht es ja eh mehr um die Person als die Inhalte.

Einen schönen Sonntag!

Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel