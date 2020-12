Dresden

Grünes Licht für das Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz? Hat der Stadtrat nicht schon 2016 den Neubau beschlossen? Mit einer fast einstimmigen Mehrheit? Richtig, aber die weil sich die Umstände geändert haben, musste der Stadtrat am Donnerstagabend noch einmal abstimmen.

Corona hat tiefe Löcher in die Stadtkasse gerissen. Die 139 Millionen Euro, die Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) auf die hohe Kante gelegt hat, fließen in den Haushalt. Die Stadt überträgt das Vorhaben an ihre Tochtergesellschaft Kommunale Immobilien Dresden (KID), die einen Kredit über 116 Millionen Euro aufnimmt, das neue Rathaus baut und dann an die Stadt vermietet.

Der Stadtrat sollte zustimmen, dass die Stadt für den Kredit bürgt und die Grundstücke auf dem Ferdinandplatz an die KID überträgt. Doch Torsten Nitzsche, baupolitischer Sprecher der Freien Wähler, stellte einmal mehr den Sinn des Neubaus in Frage. Die Stadt könne Bürofläche im World Trade Center mieten und müsse nicht einen Neubau mit Geld errichten, das sie nicht besitze.

FDP : Nicht immer wieder das gleiche Fass aufmachen

Linke-Bauexperte Tilo Wirtz kritisierte das aus seiner Sicht intransparente Verfahren, bei dem bis heute nicht feststünde, wie teuer die Stadt ein Quadratmeter Nutzfläche zu stehen komme. Der geplante Neubau sei alles andere als innovativ. Dresden erhalte einen Skoda zum Preis eines Mercedes, habe aber einen Tesla bestellt.

Thomas Ladzsinski ( AfD) arbeitete sich an der Architektur des Gebäudes ab, die ihn an Bunkerbauwerke erinnere. Die Stadtverwaltung hatte jüngst die Entwürfe der beiden Bieter für das Neubauvorhaben veröffentlicht.

Holger Zastrow ( FDP) erklärte, der Stadtrat könne nicht immer wieder das gleiche Fass aufmachen. „Wenn wir ständig einmal gefasste Beschlüsse in Frage stellen, passiert am Ende gar nichts.“ Einer der Entwürfe biete die Chance, dass großstädtische Architektur nach Dresden komme, so Zastrow.

Auch Hans-Joachim Brauns ( CDU), Richard Kaniewski ( SPD) und Thomas Löser ( Bündnis 90/Die Grünen) signalisierten die Zustimmung ihrer Fraktionen zum Verwaltungsneubau. Die Vorlage wurde mit 40 gegen 28 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen.

Von Thomas Baumann-Hartwig