Der frühere Standort der Volkshochschule Dresden am Schilfweg in Seidnitz wird abgerissen. Auf die Fläche kommt ein Neubau in Holzmodulbauweise. Dieser soll Grundschulen und Oberschulen beherbergen, deren Schulhäuser saniert werden. Der Schilfweg soll zum zentralen Auslagerungsstandort werden und dafür sorgen, dass Dresden das millionenschwere Schulhausbauprogramm umsetzen kann.

So könnte der Auslagerungsstandort am Schilfweg aussehen. Quelle: Stadtverwaltung Dresden.

Teurer Kontrollverlust

Der Stadtrat stimmte am Donnerstagabend den Plänen von Schulbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) mit großer Mehrheit zu. Gleichzeitig beschloss eine Mehrheit, Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) mit der Aufklärung der Vorgänge in der Verwaltung zu beauftragen. Denn: 2017 lag nicht nur ein Stadtratsbeschluss zur Teilsanierung des maroden Schulgebäudes für 2,8 Millionen Euro vor. Sondern auch eine Baugenehmigung. Doch die Verwaltung tat nichts, um den Beschluss mit Leben zu erfüllen.

„Wir haben das Schulgebäude aus den Augen verloren“, erklärte FDP-Stadtrat Franz-Josef Fischer. Ein teurer Kontrollverlust: Abriss, neues Schulgebäude und neue Sporthalle kosten rund 19 Millionen Euro. „Dieses Geld wird an anderer Stelle fehlen“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser, die Donhauser für die Transparenz seiner Kommunikation lobte.

Abriss ist wenig nachhaltig

Torsten Nitzsche (Freie Wähler) tadelte dagegen Donhausers Vorgänger Hartmut Vorjohann ( CDU), der Anfang 2019 damit begonnen habe, die Weichen auf Neubau zu stellen. „Alles ohne Rücksprache mit dem Bildungsausschuss oder dem Stadtrat“, so Nitzsche. Der Abriss eines sanierungsfähigen Gebäudes sei weder nachhaltig noch ein Beitrag zum Klimaschutz. Er empfahl die Sanierung des Gebäudes.

Das, so CDU-Schulpolitiker Matthias Dietze, sei nicht mehr möglich. Zwar koste die Sanierung mit rund 7,2 Millionen Euro deutlich weniger als der Neubau. Aber: Während das neue Schulgebäude schon 2022 ans Netz gehen könnte, werde das sanierte Schulgebäude erst 2024 fertig sein. Diese Zeit habe die Stadt nicht, denn 2022 soll die 92. Grundschule in den Auslagerungsstandort ziehen. Dennoch, forderte auch Dietze, müsse aufgeklärt werden, warum das Schulgebäude nicht dann saniert wurde, als es noch möglich war.

