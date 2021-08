Stadtrat Dresden: Schlick von den Grünen hört auf

Dresden

Grünen-Stadtrat Robert Schlick steigt aus der Kommunalpolitik aus. Wie seine Fraktion mitteilt, will der Hydrologe ab Oktober neue berufliche Wege gehen, mit denen das Ehrenamt des Stadtrats auf lange Sicht nicht vereinbar sei. Sein Mandat wolle Schlick zum nächstmöglichen Zeitpunkt abgeben.

Die Nachfolge ist schon geklärt: Nils Kröber, von Beruf Steuerfachangestellter, soll nachrücken. „Mit Nils Kröber folgt ein seit vielen Jahren in der Partei und in seinem Wahlkreis aktives Mitglied der Grünen-Jugend“, sagt Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne. „Der frische und unverbrauchte Blick der jungen Generation wird uns in der Fraktion also weiterhin erhalten bleiben!“

Rückt für Schlick nach: Nils Kröber. Quelle: Fotografisch

Die Dresdner wählten Robert Schlick bei der Kommunalwahl 2019 von Listenplatz 5 in den Stadtrat. Im April vergangenen Jahres sorgte der Politiker mit kapitalismuskritischen Äußerungen im Rahmen der Rettung des TUI-Konzerns für Aufregung.

Von lc