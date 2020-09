Dresden

Da hat eine deutliche Mehrheit im Sportausschuss „Danke“ gesagt: Sportbürgermeister Peter Lames ( SPD) hatte trotz Haushaltssperre eine Million Euro gefunden, die er an den Fußballverein Dynamo Dresden ausreichen will. Der Bau des Trainingszentrums im Ostragehege kostet 4,2 Millionen Euro mehr als geplant. Der Zuschuss von einer Million Euro soll die Mehrkosten kompensieren.

Selbst die Sozialdemokraten folgen Lames nicht

Die Ausschussmitglieder von Grünen, CDU, Linken und SPD durchkreuzten den Plan. Wenn schon mal eine Million Euro da ist, dann soll sie nicht dem Proficlub zur Verfügung gestellt werden, sondern dem Breitensport. „Wir haben einen Sanierungsstau von über 30 Millionen Euro“, erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kristin Sturm, warum nicht mal die Sozialdemokraten ihrem Sportbürgermeister folgen.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) hat laut Sturm die Signale vernommen und die Millionen-Debatte von der Tagesordnung des heutigen Stadtrats genommen. Begründung? „Er will noch Gespräche mit den Verantwortlichen von Dynamo führen“, so Sturm. Vielleicht findet der OB in seinem Etat eine Million für Dynamo.

Von Thomas Baumann-Hartwig