Dresden

Mit seinen Überlegungen für eine ganze Reihe von Schulstandorten in Dresden hat Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) viel Entrüstung ausgelöst. Stadträte werfen ihm vor, bestehende Beschlüsse zu ignorieren.

Donhauser hatte kürzlich gegenüber den DNN ein wahres Feuerwerk an Überlegungen für die Veränderung von Schulstandorten öffentlich gemacht. Die Debatte gleicht seit Jahren einem Dominospiel. Kippt ein Standort, löst das meist eine wahre Kettenreaktion aus. So ist es auch jetzt mit Donhau­sers Überlegungen. So könnte das Gymnasium Gorbitz vom Leutewitzer Ring an die Freiberger Straße umziehen. Will die Politik das nicht, weil es anderslautende Beschlüsse gibt, könnte das Berufsschulzentrum (BSZ) „ Franz Ludwig Gehe“, das sich derzeit den Standort mit dem Gymnasium Gorbitz teilt, unter Umständen an den Strehlener Platz ziehen.

Donhauser will mit Stadträten sprechen

Dort hat das BSZ Elektrotechnik seinen Sitz, für das möglicherweise ein Neubau an der Boxberger Straße errichtet werden könnte. Im Stadtzentrum will Donhauser auf die diskutierte Grundschule auf der „Cockerwiese“ verzichten und deshalb wieder über den Tausch zwischen Erich-Kästner-Förderschule und 10. Grundschule diskutieren, um mehr Kapazitäten für Grundschulen zu haben. Auf eine vom Stadtrat beschlossene Oberschule an der Freiberger Straße will Donhauser unter Umständen verzichten. Eine Reihe weiterer Details gehört zu seinen Überlegungen. Zum Hintergrund der Debatte gehören aktuelle Bevölkerungsprognosen, die geringere Schülerzahlen in den nächsten Jahren nahelegen. Donhauser will durch die Rochaden Gelder für andere Schulprojekte freischaufeln. In Gesprächen mit den Bildungspolitikern der Stadtratsfraktionen will er den künftigen Kurs festmachen.

Doch in der Politik hält sich die Begeisterung bislang stark in Grenzen. Für SPD-Bildungsexpertin Dana Frohwieser, Fraktionschefin der Sozialdemokraten im Stadtrat, sind Donhausers Überlegungen eher „unnötige Nebenkerzen“. Prinzipiell sei es ja richtig, sich zusammenzusetzen und über Optimierungen zu sprechen. Doch lässt sie kaum noch ein gutes Haar an den Ideen aus dem Rathaus. „Es ist ex­trem bedenklich, so mit der neuen Bevölkerungsprognose zu operieren“, erklärte Frohwieser. „Das kann so kommen oder auch nicht.“ Sie warnte vor einem „unverantwortlichen Pokerspiel“. Wenn die Zahlen tatsächlich runter gehen sollten, wäre das auch die Gelegenheit, an Dresdner Schulen wieder von vollgestopften Klassen und Doppelnutzung von Räumen wegzukommen. „Dann haben wir vielleicht die Chance, wieder auf höchstens 25 Kinder pro Klasse zu kommen.“

Debatte könnte Gymnasium gefährden

Ganz klar lehnt sie jedoch einen Umzug für das Gymnasium Gorbitz ab. „Die Verunsicherung der Eltern könnte jetzt wieder die Anmeldungen für das nächste Schuljahr gefährden.“ Der früheren Stadtratsmehrheit von Linken, SPD und Grünen war daran gelegen, mit dem Gymnasium am Leutewitzer Ring auch in einem Stadtgebiet mit gesellschaftlichen Brennpunkten den Bildungsweg bis zur Hochschulreife anzubieten.

Deshalb hält Bildungspolitiker Torsten Schulze von den Grünen „die Argumente bisher nicht für überzeugend, um aus Gorbitz mit dem Gymnasium wegzugehen.“ Auch die bisherigen Beschlüsse zu den Grundschulen in der Innenstadt „seien nicht aus Jux und Dollerei“ getroffen worden. Schulze zielt damit auf den bisherigen Widerstand gegen den Schultausch. Die Kästner-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“ habe einen entsprechenden Raumbedarf, um den Kindern gerecht zu werden.

Neue Planungen würden Projekte verzögern

Wie Frohwieser meint auch Schulze, dass schon „sehr, sehr gute Argumente auf den Tisch kommen müssten, um die weitreichenden Änderungen bestehender Beschlüsse in Erwägung zu ziehen.“ Schließlich gehe es dabei auch um Zeitfragen. Völlig neue Planungen könnten die Fertigstellung der Projekte stark verzögern. Meist drängt aber die Zeit. Für Schulze kann in der Debatte die finanzielle Seite nicht das einzige Argument sein. Es gehe auch um sozialen Fragen und die gleichmäßige Entwicklung in den Stadtteilen.

Zückhaltend zeigt sich bislang auch Stadtrat Matthias Dietze. Der CDU-Bildungspolitiker hält es für richtig, in Gesprächen nach der besten Lösung zu suchen. Auf Details will er sich aber noch nicht festlegen. Dafür will er zunächst die weiteren Gespräche mit dem Bildungsbürgermeister abwarten.

Von Ingolf Pleil