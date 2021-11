Dresden

Gut 200.000 Euro oder knapp 900.000 – das macht schon einen Unterschied. Gut 180.000 oder knapp 790.000 Euro ändert auch nicht viel. Mit diesem Unterschied leben die Stadtbezirke Loschwitz und Blasewitz. Loschwitz hat von allen Dresdner Stadtbezirken das kleinste Budget, der benachbarte Stadtbezirk Blasewitz auf der anderen Elbseite hat das höchste. Was sie beide gemeinsam haben, ist der Amtsleiter. Christian Barth steht seit Juli 2019 beiden Stadtbezirken vor. 2019 war auch das erste Jahr, in dem es Budgets für die zehn Dresdner Stadtbezirke gab.

2019 gab es pro Einwohner zehn Euro – das waren für Loschwitz exakt 205.000, für Blasewitz 889.200 Euro – wegen Corona wurde für 2021 um zwölf Prozent gekürzt: blieben für Loschwitz genau 181.614 Euro, 786.852 für Blasewitz. Geld, das die Stadtbezirksbeiräte (SBR) auf Antrag an Vereine, Organisationen und auch an städtische Ämter vergeben können, wenn der Zweck einen Stadtteilbezug hat.

Anträge so kompliziert wie überall

Das zu prüfen ist Aufgabe der jeweiligen Stadtbezirksämter, in Loschwitz und Blasewitz geleitet von Christian Barth. Das Antragsverfahren ist seines Erachtens „nicht komplizierter als in anderen Förderstrukturen“. Viele Antragsteller seien „überrascht, wie leicht es ihnen gefallen ist“. Natürlich gebe es „immer Ausreißer, wenn Probleme während, vor oder bei der Abrechnung“ auftauchten. „Dann beraten wir natürlich gern.“ Selten habe es auch Fälle gegeben, „in denen sehenden Auges rechtliche Vorgaben nicht eingehalten wurden“.

Die Bearbeitung eines Antrags dauert in der Regel sechs bis acht Wochen – müssen Unterlagen nachgefordert werden, kann es auch länger dauern. Eingangsschluss ist deshalb immer der 15. Oktober, damit noch genug Zeit ist, über die Förderung im selben Jahr zu entscheiden. Wie viel Geld sie noch zur Verfügung haben, wissen die Beiräte. „Sie werden in jeder Sitzung über das komplette Budget und die Projekte informiert“, erklärt Barth.

Am Ende bleibt immer Geld übrig

Die Budgets für die Stadtbezirke insgesamt „sind auf ganzer Linie eine Erfolgsgeschichte“, urteilt Henning Heuer, SPD-Stadtbezirksbeirat in Loschwitz. „Zum einen kommen häufig Menschen in die Sitzungen, in denen ihr Antrag beraten wird. Da erleben sie Demokratie, das schürt Vertrauen.“ Zum anderen habe sich auch die Sicht- und die Arbeitsweise der Beiräte verändert: „Wir können jetzt lokal was machen, was vorher nicht der Fall war.“

Dass am Ende des Jahres fast immer Geld übrig bleibt und an die Stadtkasse zurückgeht, wundert ihn nicht. „Wir sind jetzt im dritten Jahr, wir lernen noch. Und die Vereine auch.“ Anfangs habe man im Beirat zu Jahresbeginn stark gebremst, „damit Ende des Jahres noch was da ist“. Nun verfolgten die Beiräte die Strategie, Geld, das nicht für Projekte von Vereinen abgerufen wurde, gezielt an Stadtämter zu geben, „um Aktivitäten und Vorhaben im Stadtteil zu priorisieren“. So lenke das Geld mehr Aufmerksamkeit auf Maßnahmen, die gerade für den Stadtbezirk wichtig sind.

Vereine und Organisationen, auch Kirchgemeinden, die größere Vorhaben stemmen wollen, die sich über lange Zeit hinziehen, staffeln mittlerweile ihre Anträge auf Förderung und können für Teilmaßnahmen Gelder in mehreren Jahren Stück für Stück beantragen. Henning Heuer hatte auch schon den Gedanken, dass Vereine Geld im Nachbarstadtbezirk beantragen könnten, wenn es im eigenen nicht reicht. Doch das sehen die Richtlinien nicht vor. „Wir in Loschwitz haben hier zwar das kleinste Budget, aber die meisten Projekte“, sagt Heuer – 2019 gab es 41 Anträge, 2020 immer noch 40. Das bestätigt auch Christian Barth: „Gerade in Blasewitz gab und gibt es im Vergleich zu Loschwitz schon immer eine deutlich kleinere organisierte Vereinslandschaft. Das schlägt sich auch in der Menge der Anträge nieder.“

Insgesamt positiv bewerten die Beiräte die Stadtbezirksbudgets. „Eine wirkliche Errungenschaft“ nennt etwa Caroline Förster, Grüne-Beirätin in Blasewitz, die „Möglichkeit, Geld direkt in den Stadtteil zu investieren, damit es den Menschen in unserem Stadtteil auch zu Gute kommt“. Die Grünen wünschen sich, dass in Zukunft „die Fördergelder noch stärker als Anreiz gesehen werden, sich mit Ideen und Aktivitäten im Stadtteil aktiv einzubringen“.

Geprüft wird unterschiedlich streng

Dafür halten sie „eine breitere Öffentlichkeitsarbeit für die Fördermöglichkeiten für unbedingt notwendig“. Eine geplante stadtweite Broschüre gebe es bisher nicht. „Wir werben regelmäßig für die Förderung über regionale Medien“, hält Bezirksamtsleiter Barth dem entgegen. Eine geplante Info-Veranstaltung zur Stadtbezirksförderung in Blasewitz habe wegen Corona nicht stattfinden können, in Loschwitz „wurden dazu alle bekannten Vereine eingeladen und geschult“.

Gerade in Blasewitz sehen manche eine offenbar sehr strenge Prüfung der Anträge. Das hatte die Grünen-Beirätin Doreen Sommer vor einiger Zeit kritisiert. Caroline Förster formuliert es etwas diplomatischer: es gebe stadtweit „offensichtlich verwaltungsseitig unterschiedliche Auslegungs- bzw. Prüfkriterien die Fördermittelrichtlinien betreffend – wenn die Initiativen nicht direkt auf uns zukommen, wissen wir oft nicht, dass ein Projektantrag eingereicht wurde und dieser ggf. von der Verwaltung abgelehnt wurde“.

Stadtbezirksförderrichtlinie Eigene Budgets für die zehn Dresdner Stadtbezirke gibt es seit 2019. Dazu verabschiedete der Stadtrat eine „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für stadtteilbezogene Vorhaben“. Sie trat im Dezember 2018 in Kraft. Die Budgets errechnen sich nach der Zahl der Einwohner in den Stadtbezirken. Pro Kopf wurden 2019 ursprünglich zehn Euro veranschlagt, wegen der Corona-bedingten Haushaltssperre gibt es für 2021 noch 8,80 Euro. Im Gespräch war anfangs auch schon mal eine Erhöhung auf 25 Euro, das ist bislang nicht erfolgt. 2019 lag das Stadtbezirksbudget für Loschwitz bei 205 000 Euro, 2021 liegt es (wg. Corona wurden alle Haushaltsmittel um zwölf Prozent gekürzt) noch bei 181 614 Euro. Der SBR Blasewitz hatte im Jahr 2019 exakt 889 200 Euro zur Verfügung, in diesem Jahr sind es 786 852 Euro. „Die Stadtbezirksförderrichtlinie gilt für die Projektförderung von stadtteilbezogenen Arbeiten und Vorhaben. Der Bezug zum Stadtteil ist gegeben, wenn durch die Umsetzung der Arbeiten und Vorhaben eine regionale Wirkung erzielt wird; etwa durch Beiträge zum örtlichen Zusammenleben oder der lokalen Gebietsentwicklung.“ (aus der Richtlinie, 1.1.) Fehlender Stadtteilbezug führte mehrfach zur Ablehnung von Anträgen.

Warum Blasewitz sein Budget nicht ausgeschöpft hat, hat aus ihrer Sicht vielschichtige Gründe und bedürfe einer „genauen und differenzierten Betrachtung“. Eingereicht wurden 2019 ganze 21 Anträge, 2020 waren es 23. Einen Grund nennt sie dann doch: „Seit 2019 haben wir nun das Geld, seit gut anderthalb Jahren auch Corona.“ Das führen einige Beiräte aus beiden Stadtbezirken an. „Es ist aus unserer Sicht daher zu früh, eine wirkliche Analyse vorzulegen, warum in unserem Stadtteil relativ wenig Projekte und Initiativen Anträge stellen.“

Das Virus hält auch Hans-Jürgen Burkhardt, Linke-Beirat in Loschwitz, für einen wesentlichen Aspekt: „Corona hat dieses Jahr einen entscheidenden Anteil daran, dass durch die chaotischen und unlogischen Verordnungen das Vereinsleben fast ausfiel.“ Sonst wären seiner Meinung nach zweifellos auch mehr Anträge gestellt worden.

Er hält Antragstellung und Abrechnung allerdings für nicht ganz unkompliziert. Zwar werde vom Stadtbezirk bei der Erstellung geholfen, aber: „Es gibt viele Vereine in Loschwitz, aber nur wenige sind anscheinend in der Lage, die Anträge zu schreiben und die eventuelle Kofinanzierung zu stemmen oder sie trauen sich nicht.“ Und das, obwohl man in Loschwitz – Christian Barth erwähnte es bereits – mehrere Veranstaltungen dazu mit Vereinen gemacht habe: „Aber die Resonanz war gering.“

Auch die Stadt selbst beantragt Mittel aus den Budgets

Eine Informationsbroschüre und eine ausführlichere Darstellung der Fördermöglichkeiten online unter www.dresden.de hält Carsten Biesok, FDP-Beirat in Blasewitz, für sinnvoll. Das Förderverfahren indes, sagt er, „ist das einfachste, das ich kenne“. Man habe im SBR auch schon tolle Ideen gesehen und fördern können. „Aber es muss Menschen geben, die sich für eine förderwürdige Idee engagieren. Eine Förderung um des Förderns Willen lehne ich ab.“

Allerdings behindern manchmal Personalengpässe in der Stadtverwaltung die Umsetzung. Städtische Stellen beantragen nicht selten Gelder beim Stadtbezirk, wenn die eigenen Mittel aufgebraucht sind. Biesok: „Wenn wir zum Beispiel Geld einsetzen wollen, um im Stadtbezirk Bürgersteige zu sanieren, bekommt das Tiefbauamt das Geld nicht verbaut.“ Das Stadtbezirksamt indes macht seines Erachtens „einen sehr guten Job; es berät und unterstützt, achtet aber auch auf die Einhaltung von Regeln“.

Das sieht auch die CDU im Stadtbezirk Blasewitz so. „Die Vorprüfung läuft in unseren Augen gewissenhaft und bei Unstimmigkeiten wird in der Diskussion darauf hingewiesen“, heißt es in der Stellungnahme, die Beirätin Agata Reichel-Tomczak zusammentrug. „Wir unterstützen alle Initiativen, die unseren Stadtteilen und dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zugutekommen, transparent begründet und mit unseren Werten im Einklang sind“, schreibt die CDU.

Viele Organisationen wüssten aber immer noch nicht, dass es diese Förderung gibt. „Unbedingt“ müsse mehr für die Fördermöglichkeiten geworben werden, etwa alle Vereine, Organisationen und Initiativen im Stadtbezirk anzuschreiben, Ansprechpartner in allen Fraktionen zu nennen, Beispiele für erfolgreiche Projekte zu nennen, auch ein „regelmäßiger inspirierender Newsletter wäre eine gute Idee“. Die Beiräte würden auch bei der Antragstellung gerne helfen: „Es handelt sich hier aber um hart erarbeitete Steuergelder der Dresdner, deshalb ist eine ganz formlose Antragstellung ohne jegliche Prüfung eine Utopie.“

Einig sind sich die Beiräte beider Stadtbezirke indes in einem Projekt. Das Geld, das am Ende dieses Jahres übrig bleibt, soll für die dringend notwendige Sanierung des Blauen Wunders zur Verfügung gestellt werden. Die könnte mittlerweile rund 160 Millionen Euro kosten und hat eine Besonderheit: Da die Brücke sowohl auf Loschwitzer wie auf Blasewitzer Seite steht, dürfen in diesem Fall beide Stadtbezirke dafür Geld aus ihren Budgets einsetzen.

Von Bernd Hempelmann