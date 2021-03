Stadtbezirksbeirats Neustadt: Pläne fürs bunte Eck im Internet-Livestream

Dresden

Wer die Arbeit des Stadtbezirksbeirats Neustadt mitverfolgen will, kann Teile der Gremiumssitzung am heutigen Montag ab 17.30 Uhr live im Internet ansehen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stehen unter anderem die Strategie für die Kreuzung Rothenburger, Görlitzer und Louisenstraße sowie die Ansprache von Partygästen in der Neustadt auf der Tagesordnung.

Lesen Sie auch Assi-Eck Dresden: So wollen Stadt und Polizei den Ausnahmezustand angehen

Da die Besucheranzahl aufgrund der Coronapandemie aktuell begrenzt ist, sollen alle Interessierten über den Livestream die Möglichkeit bekommen, der Diskussion zu folgen. Fragen nimmt das Gremium vor und nach der Sitzung per E-Mail entgegen.

Kontakt: per E-Mail an stadtbezirksamt-neustadt@dresden.de, Livestream: http://www.dresden.de/livestream

Von DNN