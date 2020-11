Sozialer Wohnungsbau in Dresden: So geht es weiter

Dresden

Wie weiter mit dem sozialen Wohnungsbau in Dresden? Der Stadtrat stellt auf seiner Sondersitzung am Dienstag die ersten Weichen. Mehr aber nicht. Die große Debatte wird frühestens zum Ende des Jahres stattfinden. Wahrscheinlich aber erst später. Weil vorher noch von vier Fraktionen ein Haushalt für 2021/2022 beschlossen werden sollte. Im besten Fall. Und die Debatte zu den Sozialwohnungen zu Verletzungen führen könnten, die einen von einer breiten Mehrheit getragenen Haushalt in Frage stellen würden.

Stadtrat entscheidet nur über Vertrauensschutz

Am Dienstag also entscheidet der Stadtrat darüber, ob private Investoren bis Mitte 2022 in Plangebieten nur 15 Prozent Sozialwohnungen bauen müssen. Hintergrund: Das Stadtplanungsamt ist mit der Bearbeitung von Bebauungsplänen für neue Wohngebiete nicht hinterhergekommen. Als der Stadtrat 2019 eine Quote von 30 Prozent Sozialwohnungen beschlossen hatte, waren noch mehrere Projekte „in der Pipeline“, für die jetzt eine Art Vertrauensschutz eingeführt werden soll.

Anzeige

Lesen Sie auch

Bei der Debatte über diesen Vertrauensschutz hatte der Stadtrat am 15. Oktober mit einer Zufallsmehrheit die Quote von 30 Prozent unbefristet auf 15 Prozent halbiert. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) legte Widerspruch ein, weil dieser weitgehende Antrag der Freien Wählern weder Gegenstand der Tagesordnung noch einer Debatte in den Ausschüssen war.

Hilbert will 15 Prozent dauerhaft festschreiben

Hilbert hat aber, um die Verwirrung perfekt zu machen, eine eigene Vorlage in den Geschäftsgang eingebracht, die die 15 Prozent auf unbestimmte Zeit festschreiben soll. Der Hilbert-Plan sollte am vergangenen Mittwoch im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau beraten und am Dienstag vom Stadtrat beschlossen werden, doch dazu wird es nicht kommen.

„Im Ältestenrat gab es massive Kritik am Vorgehen des OB. Diese Vorlage muss ordnungsgemäß in zwei Lesungen in den Ausschüssen beraten werden, ehe der Stadtrat darüber entscheidet“, erklärte Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach. So wird es nun auch kommen.

Linke sehen willkürlichen Eingriff

Inhaltlich können die Linken das Agieren des OB nicht im Ansatz nachvollziehen. „Seine eigene Verwaltung hat das kooperative Baulandmodell mit 30 Prozent Sozialwohnungen ausgearbeitet. Wenn er jetzt seiner Verwaltung in den Rücken fällt, dann macht er gemeinsame Sache mit der Immobilienlobby“, erklärte Linke-Baupolitiker Tilo Wirtz. Er spricht von einem „dauerhaften willkürlichen Eingriff“ in die Richtlinie zum kooperativen Baulandmodell und kann die Eile, die der OB an den Tag legte, nicht nachvollziehen. „Wenn die Übergangsfrist beschlossen wird, besteht überhaupt kein Anlass für diese Eilvorlage.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Linken werden auf einer Quote von 30 Prozent bestehen, kündigten Schollbach und Wirtz an. Verhandlungen mit der „Immobilienlobby“ lehnt die Linke ab, da mehrere Bauunternehmen eine Klage gegen das Baulandmodell eingereicht haben. „Wer klagt, hat kein Interesse an Gesprächen“, so Wirtz.

Von Thomas Baumann-Hartwig