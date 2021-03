Dresden

Im Dresdner Stadtrat wird derzeit über Finanzkürzungen von 77 Millionen Euro diskutiert. Mit etwa 50 Millionen Euro ist davon der Bildungsbereich in den Jahren 2021 bis 2025 besonders stark betroffen. Von diesem Betrag entfallen etwa 21,5 Millionen Euro auf Investitionen in Schulgebäude, der Rest von etwa 27 Millionen Euro betrifft den Kita-Bereich und die Jugendhilfe. Dabei wird unter anderem mit Prognosen argumentiert, die auf ein Zurückgehen der Kinderzahlen in der Landeshauptstadt verweisen. Noch ist bei den Stadträten keine Einigung absehbar.

Jugendhilfe besonders stark von Kürzungen betroffen

Die Reaktion im Jugendhilfeausschuss, zuständig für alles in der Stadt rund um Kita und Jugendarbeit, fiel vergangene Woche dennoch seltsam zurückhaltend aus. Der Ausschuss „nimmt die Vorlage zur Kenntnis“ heißt es im Beschluss des Gremiums zu den Kürzungsplänen. Mit den Streichungen würden sich bereits zugesagte Verbesserungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen „deutlich verzögern“, hieß es noch.

Die Deckung erkennbarer Bedarfe sei „gefährdet“ und: Die Kürzungen beträfen den Jugendhilfebereich deutlich stärker als andre Geschäftsbereiche. Viel mehr als diese Situationsbeschreibung kam nicht heraus. Mit dem Satz, laufende Ausgaben im Kita-Bereich sollten an die „tatsächliche Zahl anspruchsberechtigter Kinder angepasst“ werden, deutete der Ausschuss zumindest noch vorsichtig Zweifel an den Prognosen an. So soll vermieden werden, dass bei höheren Kinderzahlen, die Mehrkosten aus den eigenen Geldern herausgeschwitzt werden müssen.

„Derzeit keine mehrheitsfähigen Alternativen bekannt“

Die dünne Kritik dürfte vor allem mit den handelnden Akteuren zu tun haben. So sind es nicht zuletzt SPD und Linke, die mit ihrem Veto gegen eine Erhöhung des Elternbeitrags für Kitas Millionenlöcher in die städtischen Pläne gerissen haben.

Tilo Kießling, im offensichtlich schwierigen Spagat zwischen seiner Rolle als Finanz- und Jugendpolitiker der Linken im Stadtrat, sah im Ausschussbeschluss dennoch eine „deutliche Kritik“. Ein „trotziges Nein“ zu Kürzungsplänen würde nicht weiterhelfen, man müsse für Verhandlungen offen bleiben.

Für schärfere Kritik hätte der Ausschuss Alternativen vorschlagen müssen, fügte Kießling an. Bislang seien ihm aber keine Ideen bekannt, die eine Mehrheit finden würden. „Mehr kreditfinanzierte Projekt sind momentan nicht mehrheitsfähig“, bedauerte Kießling. Eine Lösung sei aber nicht im Jugendhilfeausschuss zu finden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da hatte zumindest Matthias Dietze von der CDU gewarnt, dass mit diesen Kürzungsplänen die „Bildungspolitik sowie die Kinder- und Jugendpolitik in der Stadt nicht aufgehen werden und Carsten Schöne vom Paritätischen Wohlfahrtsverband warnte davor, die Infrastruktur im Bildungsbereich „auf Verschleiß zu fahren“. Von den Investitionskürzungen im Kita-Bereich wären Einrichtungen betroffen, die jetzt schon in schlechtem Zustand seien.

Von Ingolf Pleil