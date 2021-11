So wollen die Linken die Straßenbahnen in Dresden schneller machen

Dresden

Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von Straßenbahnen und Bussen liegt bei 19 bis 20 Kilometern pro Stunde. Die Stadtratsfraktion Die Linke sieht in einer Erhöhung der Geschwindigkeit ein erhebliches Potenzial für Kosteneinsparungen bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB).

Damit diese Potenziale auch realisiert werden können, soll Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eine schnelle Eingreiftruppe (Taskforce) aus Vertretern der DVB und den zuständigen Bereichen der Stadtverwaltung bilden, fordert die Fraktion in einem aktuellen Antrag an den Stadtrat.

Kleinere Eingriffe wie Ampelschaltungen

Ziel der Taskforce, so Linke-Stadtrat Jens Matthis, sollte es sein, Maßnahmen zu prüfen, die die Fahrzeit der Busse und Bahnen verringern könnten. Dabei gehe es weniger um große Bauvorhaben als vielmehr um kleinere Eingriffe wie Ampelschaltungen, Fahrbahnmarkierungen, separate Busspuren oder eine Vorrangschaltung für Straßenbahnen. Die Ar­beitsgruppe sollte aber auch einfache bauliche Maßnahmen prüfen, für die kein Stadtratsbeschluss erforderlich sei.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Maßnahmen, über die zwischen DVB und Stadtverwaltung Einvernehmen erzielt werden könne, sollten unverzüglich umgesetzt werden, so Matthis. Sollten unterschiedliche Auffassungen zwischen den Partnern bestehen, müssten entweder Hilbert oder der Stadtrat eine Entscheidung treffen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau soll einmal im Vierteljahr über die geprüften, verworfenen, eingeleiteten und abgeschlossenen Maßnahmen informiert werden.

Vor allem Entscheidungen treffen

„Die Abstimmung zwischen DVB und Straßen- und Tiefbauamt dauert einfach zu lange. Wir wollen ein höheres Tempo bei der ÖPNV-Beschleunigung“, erklärte Matthis die Intention des Antrags. Viele Themen wie eine weitere Abmarkierung der Straßenbahngleise auf der Marienbrücke, würden seit vielen Jahren diskutiert, aber nicht gelöst. „Wir brauchen ein Gremium, das sich mit solchen Vorschlägen beschäftigt und vor allem Entscheidungen trifft. Darauf kommt es an: Geeignete Stellen identifizieren und dann auch in die Umsetzung kommen“, so Matthis.

CDU-Fraktion sieht keine Notwendigkeit für neues Gremium

Bei der CDU-Stadtratsfraktion stößt der Antrag auf wenig Gegenliebe. „Alle Gremien für die Umsetzung des Vorschlags gibt es bereits“, erklärte Verkehrspolitiker Veit Böhm. „Wir brauchen nicht noch eine Arbeitsgruppe.“ Generell sehe aber auch die CDU in der ÖPNV-Beschleunigung eine Möglichkeit, die DVB zu stärken und Betriebskosten zu sparen.

Laut DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach bringt jeder Straßenbahnzug, der eingespart werden kann, rund eine halbe Million Euro Ersparnis pro Jahr.

Von Thomas Baumann-Hartwig