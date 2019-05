Dresden

Die CDU-Stadtratsfraktion hält eine Quote von 30 Prozent Sozialwohnungen bei Wohnungsbauvorhaben mit Bebauungsplan für zu hoch. „Wir werden einen eigenen Vorschlag vorlegen, der 15 Prozent Sozialwohnungen vorsieht“, erklärte Ingo Flemming, wohnungspolitischer Sprecher der Christdemokraten, zur aktuellen Debatte über die kooperative Baulandentwicklung.

Genossenschaften ohne Baugrundstücke

Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) hatte vorgeschlagen, Bauträger zu einer Quote von 30 Prozent Sozialwohnungen zu verpflichten, wenn für ein neues Wohngebiet ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Die rot-grün-roten Fraktionen im Stadtrat haben Zustimmung zu diesem Vorschlag signalisiert.

Die CDU hält es für falsch, ausschließlich auf die Karte sozialer Wohnungsbau zu setzen, erklärte Flemming. Vielmehr müssten alle Akteure auf dem Wohnungsmarkt gestärkt werden, vor allem auch die Genossenschaften. „Diese beklagen sich immer wieder bei uns, weil sie keine Baugrundstücke mehr erhalten, da diese an die städtische Wohnungsbaugesellschaft vergeben werden.“

Baugebiete auch in Randlagen und Ortschaften

Flemming verwies darauf, dass es keine rechtlichen Möglichkeiten gebe, Fehlbelegungen von Sozialwohnungen zu kontrollieren. „Die Subjektförderung in Form von Wohngeld ist an die Bedürftigkeit der Personen gekoppelt. In Sozialwohnungen können auch Menschen wohnen, die 10.000 Euro im Monat verdienen.“

Die CDU-Fraktion legte ein 11-Punkte-Programm zur Förderung des Wohnungsbaus in Dresden vor. „Angebot und Nachfrage können nur in Einklang gebracht werden, wenn ausreichend Wohnungen gebaut werden“, erklärte Fraktionsvorsitzender Jan Donhauser. Die Verwaltung müsse Baugebiete auch in Randlagen und Ortschaften ausweisen, Investitionshemmnisse beseitigen und die Genehmigungsverfahren beschleunigen. Zweimal pro Jahr sollten alle Akteure auf dem Wohnungsmarkt an einem Runden Tisch über Notwendigkeiten und Ziele beraten.

Von Thomas Baumann-Hartwig