Dresden

Die Stadträte müssen demnächst entscheiden, wie die Kultur im kommenden Jahr in Dresden gefördert werden soll. Dazu hat die Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) eine Beschlussvorlage auf den Weg gebracht, über die jetzt der Kulturausschuss beraten muss. Eine Entscheidung ist für den 26. November geplant.

Demnach soll die Institutionelle Förderung von 4,472 Millionen Euro in diesem Jahr auf 4,511 Millionen Euro im nächsten Jahr steigen. Die Stadt hatte dafür von den Vereinen und Initiativen Anträge in Höhe von 6,655 Millionen Euro vorliegen. Eine Facharbeitsgruppe, von der die Stadt bei diesen Fragen beraten wird, hatte ein Fördervolumen von 4,993 Millionen Euro vorgeschlagen.

Obwohl die Stadt also in vielen Fällen den Anträgen nicht in vollem Umfang folgen will, hat sie fast immer eine Förderung mindestens auf dem Niveau dieses Jahres vorgesehen. Die Steigerung beruht auf dem Vorschlag, Mittel für DAVE e.V. aus der Projektförderung und für den Elbhangfest e.V. aus der Projektförderung und der Förderung für Großveranstaltungen umzuschichten.

Nach den Plänen der Stadt fließen Gelder in die Stadtteil- und Soziokultur (1,132 Millionen Euro), die interkulturelle Arbeit (134.800 Euro), die Förderung der Regionalgeschichte (161.450 Euro) und die kulturelle Bildung (eine Million Euro). Weitere Mittel sind vorgesehen für den Bereich Literatur (180.000 Euro), die Musik (638.000 Euro) sowie Darstellende Kunst (516.000 Euro), Medienvereine (421.000 Euro) und die Bildende Kunst (326.400 Euro).

Von I.P.