Die Stadtratsfraktion Freie Wähler wird keinen Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl am 12. Juni aufstellen. Die Fraktion habe zwar im Kontakt mit mehreren Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik gestanden, die sich für eine Kandidatur interessiert hätten. „Aber vor dem Hintergrund der Debattenkultur in der Stadt und den sich häufenden persönlichen Angriffen im Stadtrat haben alle davon Abstand genommen“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Jens Genschmar.

Jetzt würden sich die Freien Wähler einen Bewerber aus dem Kandidatenfeld aussuchen, um diesen zu unterstützen. Die Fraktion habe die sechs bereits feststehenden Bewerber angeschrieben und von allen eine Antwort erhalten. „Wir bieten ihnen ein persönliches Gespräch an, in dem wir uns ein Bild von ihnen machen können.“ Das Gespräch mit AfD-Bewerber Maximilian Krah sei bereits gelaufen, die Terminabstimmung mit dem Wahlkampfteam von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) laufe.

„Wir wissen noch nicht, wer unser Favorit ist“, sagt Genschmar. Neben inhaltlichen Positionen lege die Fraktion viel Wert auf Transparenz bei der Finanzierung des Wahlkampfes. Mindestens 100 000 Euro müsse ein Bewerber einplanen, so Genschmar, der aber auch gehört haben will, dass einzelne Kandidaten einen Etat von bis zu einer halben Million Euro zur Verfügung haben. „Hier interessiert uns, wer die Bewerber unterstützt.“ Konkrete Antworten haben die Fraktion noch nicht erhalten, die Sozialdemokraten hätten immerhin mitgeteilt, dass die Mitgliederbeiträge in Wahlkämpfe investiert würden.

Die Freien Wähler wollen möglichst viele Dresdner zur Teilnahme an der Wahl motivieren. Die Fraktion hat gemeinsam mit interessieren Bürgern einen Fragenkatalog erarbeitet, so Genschmar. Die Antworten und weitere Informationen zu den Bewerbern habe die Fraktion auf die Internetseite www.ob-wahl-dresden-22.de gestellt. Diese Seite werde regelmäßig aktualisiert und diene auch den vier Stadträten der Freien Wähler zur Information. „Die Wahl des neuen Oberbürgermeisters wird für die nächsten sieben Jahren die Weichen stellen“, so Genschmar. „Wir wollen für Transparenz sorgen und sachliche Informationen über alle Kandidaten zur Verfügung stellen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig