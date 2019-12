So steht der Stadtrat zur Erhöhung der Elternbeiträge

Dresden

Der Stadtrat hat sich mit großer Mehrheit gegen die von der Verwaltung geplante Erhöhung der Elternbeiträge für die Kitas in Dresden ausgesprochen. Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) wollte die Gebühren moderat erhöhen. Sie sollten ab 1. September 2019 beispielsweise in der Krippe bei 225,66 Euro (neun Stunden Betreuung) liegen (bislang 216,49 Euro monatlich).

Dahinter steht eine seit Jahren geübte Praxis: Die Stadt ermittelt die Entwicklung der Betriebskosten und gibt die prozentuale Steigerung eins zu eins an die Eltern weiter. Der Anteil der Eltern an den Betriebskosten orientiert sich dabei an den für die verschiedenen Kita-Typen festgelegten gesetzlichen Obergrenzen zwischen 23 und 30 Prozent.

Vorjohann warnt vor Einnahmeausfällen in Höhe von 520 000 Euro

Vor allem auf Betreiben der CDU wurde die Erhöhung im Frühjahr auf Eis gelegt.Nach den Kommunalwahlen wuchs der Widerstand im Stadtrat. Vorjohann warnte vor Einnahmeausfällen in Höhe von 520 000 Euro in diesem und 2,7 Millionen Euro im nächsten Jahr.

Der Stadtrat sprach sich am Freitag mit großer Mehrheit dennoch gegen die Erhöhung aus. Zur Kompensation der Einnahmeausfälle sollen Gelder verwendet werden, die aufgrund unbesetzter Stellen für Erzieher nicht verwendet werden. Bis Ende Februar soll die Stadt ein Konzept vorlegen, wie die Erhöhung der Elternbeiträge auch über 2020 hinaus deutlich gedämpft werden kann.

Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) warnte vor den Folgen dieses Beschlusses und anderer personalträchtiger Entscheidungen des Stadtrats: Bislang sei noch keine Haushaltssperre nötig. „Irgendwann werden wir jedoch die Zeche für die jetzt verkündeten Wohltätigkeiten zahlen müssen“, sagte er.

Von Ingolf Pleil