Jetzt könnte sich für das Berufliche Schulzentrum (BSZ) für Agrarwirtschaft und Ernährung in Altroßthal doch noch einiges zum Besseren wenden: Bei der Reform des Berufsschulnetzes in Sachsen hat der Freistaat offenbar einen Kompromiss für die Bildungsstätte im Dresdner Westen gefunden.

Die traditionsreiche Einrichtung sollte die Ausbildung von Tierwirten und Landwirten an Berufsschulen in Freiberg, Wurzen und Löbau abgeben. Unter anderem warnten Ausbildungsbetriebe aus dem Dresdner Umland vor den negativen Folgen dieser Entscheidung. Sie befürchten, die Jugendlichen seien dann für die Agrarberufe verloren, wenn es die Ausbildung in Altroßthal nicht mehr gebe.

Dresden soll größte Reform-Last tragen

Sachsen will mit der Reform der 61 Berufsschulen Kompetenzen bündeln und den ländlichen Raum stärken. Dort wird um jeden Lehrling gerungen, der den Bestand einer Berufsschule sichert. Daher sollen etwa 2000 Ausbildungsplätze aus den Großstädten in die Landkreise verlagert werden. Nach den ursprünglichen Plänen hätte Dresden mit etwa 1200 Ausbildungsplätzen davon die Hauptlast getragen.

Ein großer Block entfällt davon auf das BSZ Elektrotechnik am Strehlener Platz. Dort sollten ursprünglich etwa 700 der rund 2200 Ausbildungsplätze an andere Standorte abwandern. Inzwischen gibt es eine Kompromisslösung, wodurch nur noch etwa 380 Lehrlinge abwandern müssten.

190 Ausbildungsplätze in Altroßthal bedroht

In Altroßthal waren zunächst 190 Ausbildungsplätze für Tier- und Landwirte betroffen. Jetzt sollen dem Vernehmen nach die Angebote erhalten bleiben. Allerdings wird das Einzugsgebiet der Schule auf Jugendliche aus Dresden und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eingeschränkt. Jugendliche aus dem Landkreis Meißen sollen sich bei Interesse grundsätzlich in Freiberg in diesen Berufen ausbilden lassen. Nach fünf Jahren ist eine Überprüfung der Entscheidung geplant.

Aus dem Kultusministerium von Christian Piwarz ( CDU) gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme. Die Gespräche laufen noch, möglicherweise Ende des Monats oder Anfang Dezember ist mit den überarbeiteten Reformplänen zu rechnen. Dann können sich die Landkreise und Großstädte als Schulträger dazu positionieren.

Kampf auch um Sanierung

Das BSZ in Altroßthal kämpft allerdings seit Jahren an einer anderen Front. Ein Großteil des Gebäudeensembles ist marode, eine grundlegende Sanierung lässt jedoch noch immer auf sich warten. Der Stadtrat hat sich zwar bereits mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen. Die notwendigen Gelder für die Planung der Sanierungsarbeiten stehen jedoch nicht im Haushaltsentwurf für 2021/22. Dafür ringen verschiedene Stadtratsfraktion um eine Lösung. 150 000 bis 200 000 Euro könnten notwendig sein. Die Sanierung ist bislang mit etwa 15 Millionen Euro kalkuliert. Dabei hat aber auch der Denkmalschutz noch einige Wörtchen mitzureden.

Torsten Schulze von den Grünen begrüßt die Abkehr des Landes von den ursprünglichen Reform-Plänen. Nun müsse die Stadt für entsprechende Standards am Gebäude sorgen. Er spricht sich dafür aus, die Planungsgelder für die Sanierung aus allgemeinen Verfügungsmitteln des Schulverwaltungsamtes zu entnehmen und klar für Altroßthal zu deklarieren.

Das hält Bildungspolitiker Matthias Dietze von der CDU nicht für realisierbar. „Die Mittel sind alle schon verplant.“ Die Sanierung sei jedoch für die Christdemokraten eine „Herzenssache“, sagte Dietze. „Da wir es grundsätzlich wollen, wird es uns auch gelingen, die Gelder dafür freizusetzen.“ Er denkt dabei auch an die Planungen für den neuen Standort für das Berufliche Schulzentrum „ Franz Ludwig Gehe“ an der Boxberger Straße.

Geld für weitere Projekte nötig

Dana Frohwieser, Fraktionschefin der SPD, hält den Sammeltopf des Schulverwaltungsamtes ebenfalls für ungeeignet, und zählt ein Dutzend Projekte auf, für die mit diesem Fonds die Planung vorangetrieben werden sollen. Aber 2021 stecken da nur 1,5 Millionen und ein Jahr später vier Millionen Euro drin. Sie zeigt sich „geschockt“ davon, dass es weder für Altroßthal noch das Gehe-BSZ Planungsmittel im Haushalts-Entwurf des Oberbürgermeisters gebe. Die Gelder müssten zur Verfügung gestellt werden.

„Schulen, die wir jetzt nicht planen, können wir ab 2023 aber auch nicht bauen.“ Es geht um 500 000 bis eine Million Euro pro Jahr für diese und andere wichtige Maßnahmen. Es gehe unter anderem auch um einen Ersatzneubau für die Sporthalle der 49. Grundschule, für den bislang kein Geld vorgesehen ist. Frohwieser: „Man muss dabei auch kritisch hinterfragen, ob manche Investitionsplanung im Schulverwaltungsamt nicht zu viel Geld in einzelnen Maßnahmen verbraucht, wenn noch so viele Baustellen offen sind.“

Von Ingolf Pleil