Dresden

In die Standortdebatte um Dresdner Schulen zieht noch keine Ruhe ein: In den Stadtratsfraktionen gibt es weiteren Gesprächsbedarf und Kritik an Äußerungen von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser. Der CDU-Politiker hatte nach Beratungen mit Bildungspolitikern aus dem Stadtrat eine Lösung für verschiedene umstrittene Schulstandort vorgelegt.

Wie berichtet, soll das Berufsschulzentrum (BSZ) Franz-Ludwig Gehe vom Leutewitzer Ring in einigen Jahren in einen an der Freiberger Straße geplanten Neubau ziehen. Für die dort zunächst vorgesehene Oberschule besteht derzeit kein Bedarf. Nach einem Umzug des BSZ kann das Gymnasium Gorbitz den Standort am Leutewitzer Ring allein nutzen. Zudem soll das BSZ Elektrotechnik vom Strehlener Platz perspektivisch einen Neubau an der Boxberger Straße erhalten. Für dieses Paket haben SPD, Linke, Grüne und CDU bereits Zustimmung signalisiert. Mit den Plänen könnten Baukosten von mindestens 70 Millionen Euro vermieden werden.

Keine Lösung für Grundschulprobleme

Keine Lösung gibt es bislang für die knappen Grundschulkapazitäten im Bereich Altstadt. Donhauser hält bislang daran fest, das Problem mit einem Tausch der Gebäude von 10. Grundschule (bislang Struvestraße) und Erich-Kästner-Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (gegenwärtig Zinzendorfstraße) zu lösen. Die Grundschule hätte dann mehr Platz. Damit will der Bildungsbürgermeister den bislang diskutierten Bau einer Grundschule an der Cockerwiese vermeiden. Dort soll auch eine Oberschule entstehen, für beides ist der Platz wohl zu eng.

Das stößt aber weiterhin auf Widerstand in der Stadtpolitik. „Das wären ungünstige Bedingungen für die Förderschüler“, erklärte die Bildungspolitikerin der Linken, Anja Apel, auf Anfrage. Es müsse ein andere Lösung gefunden werden. „Daher halten wir auch an der Grundschule auf der Cockerwiese fest“, fügte Apel hinzu. Sie kritisierte zudem Donhausers Bemerkung, möglicherweise würden die Baugelder den Standort des BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung in Altroßthal nicht zur Verfügung stehen, weil im Bildungsbereich 21 Millionen Euro für Investitionen gestrichen werden sollen. „Wir diskutieren ja gerade über die Standortentwicklung, um Gelder freizubekommen, da ist es nicht möglich, dass Altroßthal wegfällt“, sagte Apel.

Ärger über Bemerkungen zu Altroßthal

Donhausers Bemerkungen zu Altroßthal sind auch bei Dana Frohwieser, Bildungspolitikerin der SPD, auf „Missfallen“ gestoßen. Das habe sie dem Bürgermeister auch bereits mitgeteilt. „Das ist sehr ärgerlich“, sagte sie. In der Schulgemeinschaft sei dadurch wieder viel Unruhe ausgelöst worden.

Auch Frohwieser – die den Erhalt des Standorts für das Gymnasium Gorbitz ausdrücklich lobte – sprach sich in der Standortdebatte gegen den Tausch zwischen Kästner-Schule und 10. Grundschule aus. „Das funktioniert nicht.“ Sie habe immer schon davor gewarnt, dass den Grundschulneubau auf der Cockerwiese letztlich der Platz fehlen werde. Daher müsse die Stadt nun nach einer Alternativ suchen. Ohne einen Neubau würden sich die Kapazitätsprobleme im Grundschulbereich wohl nicht lösen lassen.

Agnes Scharnetzky, Bildungspolitikerin der Grünen stößt in das gleiche Horn. Der Schultausch sei den Förderschule nicht zuzumuten. Für die Grundschulkapazitäten könnte möglicherweise mit dem gegenwärtigen Auslagerungsstandort am Terrassenufer eine Lösung gefunden werden. Bei Verzicht auf die 150. Oberschule an der Freiberger Straße müsse trotzdem die Oberschulsituation im Blick behalten werden.

Nachdenken über Schulkomplex am Strehlener Platz

Die Grünen-Politikerin äußerte sich jedoch zurückhaltend zu Donhausers Plänen für das Schulgebäude am Strehlener Platz, wenn die Berufsschule einmal an die Boxberger Straße gezogen sein sollte. „Es wäre schade, daraus nur einen Auslagerungsstandort zu machen.“ Es sollte über eine Nutzung als regulärer Schulstandort nachgedacht werden. Ganz klar sprach sich Scharnetzky gegen Kürzungen zulasten das BSZ in Altroßthal aus. „Für uns hat der Neubau für die 101. Oberschule an der Cockerwiese und die Sanierung in Altroßthal oberste Priorität“, sagte sie.

Positiv äußerte sich auch Bildungspolitiker Matthias Dietze zum Standort-Kompromiss. „Das ist sehr, sehr gut, wir verbessern die Bedingungen für die Schulen und sparen Geld.“ Bei den Grundschulkapazitäten in der Altstadt sieht er eine „ergebnisoffene Debatte“, auch wenn sich abzeichne, dass der Schultausch keine geeignete Lösung sein könne. Auch der CDU-Politiker bezieht in die Überlegungen das Schulgebäude am Terrassenufer mit ein.

An Altroßthal scheint niemand mehr rütteln zu wollen. Auch Torsten Nitzsche von den Freien Wählern. Lässt da keine heran. „Mit den Umplanungen werden genügend Mittel für schnelle Planungen in diesem und Umsetzung im nächsten Haushalt frei“, erklärte der Bildungspolitiker.

Von Ingolf Pleil