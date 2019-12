Scharfe Kritik der SPD an Dresdner Bildungsbürgermeister Vorjohann

Dresden

Die Pläne der Stadt für die künftigen Standorte des Gymnasiums Dresden-Gorbitz und des Beruflichen Schulzentrums für Wirtschaft „ Franz Ludwig Gehe“ haben heftige Kritik an Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) ausgelöst. „Jetzt ist klar: Die Personalentscheidung für Vorjohann als Bildungsbürgermeister war ein eklatanter Fehler“, wetterte die SPD-Fraktionschefin und Bildungspolitikerin Dana Frohwieser am Freitag in einer Erklärung. „Ich fordere den Oberbürgermeister auf, hier konsequent durchzugreifen und für die sofortige Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse zu sorgen. Der Bildungsbürgermeister ist nicht mehr tragbar.“

Hartmut Vorjohann (CDU) muss sich heftige Kritik gefallen lassen. Quelle: Dietrich Flechtner

Die Vorschläge von Vorjohann torpedierten die Beschlüsse des Stadtrates zur Schulnetzplanung. Damit würde das BSZ „ Franz Ludwig Gehe“ seinen Neubau verlieren, Gorbitz sein Gymnasium und die gymnasiale Oberstufe in Prohlis würde obsolet, hieß es bei den Grünen. Beide Parteien reagierten damit auf einen DNN-Bericht über die künftigen Schulstandorte.

Demnach soll das Gehe-BSZ nicht wie geplant in einen Neubau in Prohlis an der Boxberger Straße ziehen. Vielmehr soll es am jetzigen Standort Leutewitzer Ring bleiben, den sich die Berufsschule seit Anfang des Schuljahres mit dem neugegründeten Gymnasium Gorbitz teilt. Dieses Gymnasium soll nach den Vorstellungen von Vorjohann allerdings in einigen Jahren an die Freiberger Straße umziehen, wenn dort ein Neubau errichtet ist. Das widerspricht bisherigen Stadtratsbeschlüssen.

Rolle rückwärts des Bürgermeisters

Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Agnes Scharnetzky, erklärte: „Dass der Bildungsbürgermeister nun eine Verwaltungsvorlage mit einer Rolle rückwärts vorlegt, erweist der Bildungspolitik in Dresden, aber auch der Entwicklung der Quartiere Gorbitz und Prohlis einen Bärendienst. Gerade dem BSZ „ Franz Ludwig Gehe“ eröffnete der geplante Neubau entscheidende Perspektiven durch die Aussicht auf einen innovativen und auf die Interessen der Schulgemeinschaft abgestimmten Neubau.“

Die bisherige Entwicklung fasste Frohwieser zusammen: Bereits im 2016 verabschiedeten Doppelhaushalt 2017/2018 habe der Stadtrat 22,7 Millionen Euro zur Reaktivierung des Schulstandortes an der Boxberger Straße in Prohlis bereitgestellt. Unklar sei damals nur gewesen, ob als Gymnasium oder Berufsschulzentrum. 2018 fiel die endgültige Entscheidung für einen Neubau für das Berufsschulzentrum „Franz-Ludwig-Gehe“, welches um ein berufliches Gymnasium erweitert werden sollte. Genau das habe die Stadtverwaltung mit dem damaligen Amtsleiter Falk Schmidtgen 2016 im Referentenentwurf zum Schulnetzplan vorgeschlagen. Nach der Wahl von Vorjohann sei der Plan umgeschrieben worden, der Stadtrat dem aber beim Beschluss des Schulnetzplanes nicht gefolgt.

Prohlis auf dem Abstellgleis

„Seit drei Jahren macht Herr Vorjohann hier nur eins: Planen, wie er die Stadtratsbeschlüsse umgehen kann“, schimpfte Frohwieser. Mehrfach habe er Anfragen zum Stand der Planungen der beschlossenen Schulbauten abweichend beantwortet und den Eindruck erweckt, an diesen würde gearbeitet. Hinter den Kulissen sei fleißig daran gearbeitet worden, Prohlis wieder aufs Abstellgleis zu schicken.

Beim Umgang mit dem BSZ „beweise der konservative Teil der Stadtverwaltung einmal mehr, dass Wort halten nicht zählt“. Dem BSZ seien immer wieder Versprechungen gemacht worden. Zuletzt ertrug es die Sanierung des Gebäudes im laufenden Betrieb, verbunden mit der Zusage, einen Neubau mit gymnasialer Erweiterung in Prohlis zu bekommen.

Gorbitz sei für Vorjohann ein Dauer-Vorgründungsstandort und Prohlis eine „schulische Potenzialfläche“. Frohwieser: „Das ist skandalös.“ Schließlich argumentiert der Bildungsbürgermeister zynisch mit Kosteneinsparung.

„Wir werden uns im Bildungsausschuss und auch im Stadtrat für die bestehende Schulnetzplanung einsetzen“, erklärte die Grünen-Politikerin Scharnetzky. „Ad-hoc-Umplanungen, übermäßige Zentralisierung der Gymnasien, aber vor allem Wortbruch gegenüber den Schulgemeinschaften und Stadtteilen lehnen wir ab“, so die Bildungspolitikerin.

Sehr zurückhaltend zu den neuen Plänen äußerte sich auch der Schulleiter des Gehe-BSZ Lars Kluger. „Ich bin den Stadträten sehr dankbar, dass sie unserer Schule 2018 ihr Wort für einen Neubau gegeben haben und dass sie dazu stehen werden.“

Von Ingolf Pleil