Sachsenbad: Der Oberbürgermeister in Dresden spricht ein Machtwort

Dresden

Machtwort von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zum Sachsenbad: Der mit Corona infizierte OB hat am Donnerstag einen Änderungsantrag eingereicht. Durchaus ungewöhnlich, dass der Chef der Verwaltung mit einem eigenen Vorschlag die Initiative zu einem Sachthema ergreift, für das eigentlich Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) verantwortlich ist.

Kaufpreis nutzen für Neubau einer Schwimmhalle

Die Eckwerte des Hilbert-Antrags: Verkauf des Sachsenbads an einen Investor zum Kaufpreis von 1,04 Millionen Euro. Der Verkaufserlös und die eingesparte eine Million Euro, die der Stadtrat für eine Sicherung des maroden Gebäudes im Haushalt eingeplant hatte, sollen in die Planungen für ein neues Schwimmbad im Umfeld des Sachenbades fließen. Der Stadtrat soll Hilbert beauftragen, bis zum Ende des Jahres Planungen für eine neue Schwimmhalle in Pieschen vorzulegen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit seinem Vorschlag eröffnet Hilbert dem einwohnerstarken Stadtteil Pieschen die Perspektive, zeitnah zu einer Schwimmhalle zu kommen. Gleichzeitig wird der Weg frei für eine Sanierung des Sachsenbads – allerdings zu einem Bürogebäude und nicht zu einer Schwimmhalle. Der Vorschlag des OB belastet die Stadtkasse zudem nur marginal – den Neubau wird zu einem großen Teil die Bäder GmbH finanzieren. Schließlich legt sich Hilbert auf keinen Standort fest – im Umfeld des Sachsenbads kann Wurzener Straße heißen, aber auch Hufewiesen oder Harkortstraße.

Hilbert-Vorschlag ist durchaus mehrheitsfähig

Der Stadtrat entscheidet am 12. Mai über das Schicksal des Sachsenbads. Der Hilbert-Vorschlag ist durchaus mehrheitsfähig. Die Linken vertreten bisher konsequent die Auffassung, dass die Stadt das Sachsenbad als Schwimmbad erhalten soll. Ein Finanzierungsvorschlag steht jedoch noch aus. Die Grünen wollen das denkmalgeschützte Gebäude in kommunaler Hand belassen und haben sich zuletzt darauf verständigt, dass die städtische Gesellschaft Stesad GmbH das Bürogebäude errichten soll. Mit der Option, langfristig im nördlichen Teil des Grundstücks eine neue Schwimmhalle zu errichten.

Das Sachsenbad einst und heute

Das wäre dann eine Taube auf dem Dach, der Hilbert den Spatz in der Hand entgegensetzt: Zeitnah eine Schwimmhalle für Pieschen statt der vagen Aussicht, eines Tages Wasser ins Sachsenbad zu bekommen. 21,9 Millionen Euro Minimum würde es kosten, ein Gesundheitsbad im Sachsenbad zu errichten. Die große Variante mit Gesundheitsbad im Altbau plus Schwimmhalle in einem Neubau würde 34,3 Millionen Euro kosten.

Mehrheit für ein Gesundheitsbad

Bei einem Bürgerforum hat sich vor wenigen Tagen eine Mehrheit für die Variante „Gesundheitsbad“ mit einem modernen Schwimmbad in einem Anbau ausgesprochen. Bürger müssen aber keine Finanzierungsvorschläge vorlegen. Stadtratsfraktionen dagegen schon, wenn sie teure Dinge fordern...

Von Thomas Baumann-Hartwig