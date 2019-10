Dresden

Die Dresdner SPD kritisiert die Verkehrspolitik der CDU. „In der Dresdner CDU wird weiter händeringend nach verkehrspolitischer Vernunft gesucht“, sagt der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion Stefan Engel. Er reagiert damit auf einen Bericht der DNN, in dem das Festhalten der Christdemokraten an ihrer bisherigen Positionen zu den Ausbauvorhaben Albertstraße und Zellescher Weg thematisiert wird. An beiden Straßen fordert die CDU den Erhalt aller vier Fahrspuren.

Nachdem die Partei bei der Kommunalwahl im Mai hohe Verluste erlitten hatte, deutete Fraktionschef Jan Donhauser eine Wende in der Verkehrspolitik an – eine Idee, die inzwischen eingestampft worden ist. „Wer wegen einer Sekunde Verzögerung für den Autoverkehr die wichtigen Radstreifen auf der Albertstraße blockiert, hat keinerlei Interesse an einer Verkehrswende“, zeigt sich Engel enttäuscht.

Am Zelleschen Weg könne man nicht an vier Autospuren festhalten, wenn man Nahverkehr, Radfahrern und Fußgängern genügend Platz einräumen wolle. Eine Verlagerung der Straße sei zu teuer.

