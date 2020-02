Nach Personal-Rochade im Rathaus: Wer kümmert sich jetzt um Dresdens Schulen?

Dresden

Am 26. November soll der Stadtrat den städtischen Etat für die Jahre 2021 und 2022 beschließen. Bevor das mehrere Bände starke Finanzpaket zur Beschlussfassung vorliegt, sind viele Arbeitsschritte auszuführen. Die ersten wurden bereits erledigt, so die Personalkostenplanung in einzelnen Ämtern. Ab März laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren, Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) hat alle Hände voll zu tun.

Lames war es aber, der nach dem Wechsel von Schulbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) an die Spitze des Finanzministeriums die Verantwortung für die Schulen übernommen hat. Kein Neuland für Lames, schon 2015 amtierte er ein Jahr lang als Schulbürgermeister. Seine Vertretungszeit nutzte der SPD-Politiker, um Vorjohanns Vorlage zur Abschaffung des Gymnasiums Gorbitz zu kassieren und den Streit über die Finanzierung der freien Schulen zu beenden.

Haushaltsplan soll am 2. Juni vorliegen

Nun aber ist der Finanzbürgermeister so sehr in die Aufstellung des Haushaltes eingebunden, dass er die Verantwortung für die Schulen abgeben muss. Ab 1. März vertritt Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) den Schulbürgermeister. Damit bleibt parteipolitisch Kontinuität gewahrt – schließlich soll die CDU das Vorschlagsrecht für das Amt des Bildungsbürgermeisters erhalten.

Ab 1. März vertritt Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) den Schulbürgermeister. Quelle: Dietrich Flechtner

Während sich Sittel also um fehlende Grundschulplätze im Stadtbezirk Altstadt kümmern muss, kann sich Lames um die Planung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten kümmern und den Entwurf des Haushaltsplanes erarbeiten. Dieser soll am 2. Juni einschließlich des Stellenplans Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) vorliegen. Eine Haushaltsklausur mit OB und Fachbürgermeistern ist am 10. und 11. Juni geplant, am 1. September soll der endgültige Haushaltsentwurf vorliegen.

Dann dürfte der neue Bildungsbürgermeister im Amt sein, während Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) den Verwaltungsentwurf in den Stadtrat einbringt. Im Anschluss sind die Ausschüsse und Gremien des Stadtrats sowie Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte gefragt, ehe das von der Politik geänderte Zahlenwerk Ende November zur Abstimmung kommen kann.

Lesen Sie auch

Von Thomas Baumann-Hartwig