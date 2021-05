Premiere in der Dresdner Schulpolitik: Absichtserklärung vereinbart

Dresden

Das Ergebnis monatelanger Gespräche passt auf ein Blatt Papier: In einer gemeinsamen Vereinbarung haben sich Bildungspolitiker aus dem Stadtrat und die Schulverwaltung der Stadt auf ein ganzes Paket an Standortentscheidungen für Bildungseinrichtungen der Stadt verständigt. Mit dem in der Stadtratsgeschichte höchst ungewöhnlichen Vorgang ist die Zukunft von nicht weniger als zehn Schulen verknüpft, indirekt geht es um noch mehr.

In einem halben Dutzend Gespräche hatte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) mit den Frauen und Männern, die in den Stadtratsfraktionen für die Bildungspolitik verantwortlich sind, um eine Lösung gerungen. Weil die Verwaltung nicht für alle betroffenen Schulen auf einen Schlag Beschlussvorlagen für den Stadtrat auf den Tisch legen kann, aber eine gewisse Verbindlichkeit für alle Beteiligten erreicht werden soll, hatten sich die Verhandlungspartner auf eine Absichtserklärung („Letter of Intent“) verständigt.

Enge Kapazitätslage bei Grundschulen

Viel dreht sich um die angespannte Kapazitätslage bei den Grundschulen im Altstadtbereich. Mit der Vereinbarung wird nun festgeschrieben, dass auf der Cockerwiese keine Grundschule errichtet wird. Stattdessen soll ein Standort am Terrassenufer „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ als Grundschule genutzt werden. Bislang dient er der Stadt als Auslagerungsstandort für die Sanierung großer Gymnasien. Spätestens 2028 ist dies nicht mehr möglich, weil dann die Anmietung derzeit genutzter Container-Module ausläuft.

Für weitere Entspannung im Grundschulbezirk Altstadt sollen der Aufbau von Container-Modulen an der 10. Grundschule an der Struvestraße (zum Schuljahr 2022/23) und die erweiterte Nutzung von Räumen in einem geplanten Kita-Neubau in der benachbarten Wigman-Straße sorgen. Ein von Donhauser favorisierter Gebäudetausch zwischen der Erich-Kästner-Förderschule und der 10. Grundschule ist damit vorerst vom Tisch.

An der 16. Grundschule an der Josephinenstraße ist eine Erweiterung unter anderem für eine Mensa vorgesehen, wodurch Klassenräume frei werden, die bislang für die Essensversorgung genutzt werden. Dafür steht das Schuljahr 2022/23 im Papier.

Oberschule auf Cockerwiese

Festgezurrt werden mit der Vereinbarung die Pläne für den Bau einer Oberschule an der Cockerwiese. Der Standort ist für die 101. Oberschule vorgesehen, die sich bislang ihr Gebäude an der Pfotenhauerstraße mit dem Gymnasium Johannstadt und dem Abendgymnasium teilt. Dadurch wird es dort in wenigen Jahren absehbar viel zu eng, eine Zwischenlösung für die Oberschule sollen Container-Module schaffen. Einen Termin gibt es noch nicht.

An der Cockerwiese wird künftig gelernt. Quelle: I.P.

Klare Botschaften vermittelt die Vereinbarung auch für eine Reihe anderer weiterführender Schulen. So soll das Berufliche Schulzentrum „Franz Ludwig Gehe“ vom Leutewitzer Ring in Gorbitz an die Freiberger Straße ziehen. Dafür ist eine Beschlussvorlage bereits in der Debatte. Damit legen sich die Verhandlungspartner auch darauf fest, dass das Gymnasium Gorbitz am Leutewitzer Ring verbleibt, wo es sich derzeit das Gebäude mit dem BSZ teilt.

Bekenntnis zu Altroßthal

Das BSZ Elektrotechnik, bislang am Strehlener Platz angesiedelt, wird einen neuen Standort an der Boxberger Straße in Prohlis erhalten. Und für den Standort des BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung in Altroßthal bekennen sich Bildungspolitiker und Verwaltung zur dringend notwendigen Sanierung und Erweiterung.

Für den Förderschulbereich gehört zum Paket der Ausbau des Angebots für Kinder mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. Hier wird eine steigende Zahl an Schülern prognostiziert. Dafür soll der Standort am Schilfweg genutzt werden, der zwischenzeitlich auch Auslagerungsstandort für das Gymnasium „LEO“ sein wird, bevor das an der Margonarena einen Neubau erhalten hat.

Einige Fragen bleiben noch offen. So gibt es in der Vereinbarung keine Angaben zur Zukunft der gegenwärtigen Gebäude des Bertolt-Brecht-Gymnasiums. Zwischenzeitlich war der Abriss und der Neubau eines Schulcampus für Gymnasium und 101. Oberschule im Gespräch. Dies stieß jedoch nicht zuletzt in den Schulgemeinschaften auf erheblichen Widerstand. Nun wird diskutiert, ob es genügt, die beiden Gebäude des „BeBe“ an der Lortzingstraße und der Dürerstraße zu sanieren oder zumindest nur das an der Dürerstraße durch einen Neubau zu ersetzen.

Größere finanzielle Spielräume

Die Vereinbarung manifestiert zwar einen politischen Willen, bindend wie Stadtratsbeschlüsse ist sie freilich nicht. Die Verhandlungspartner stellten die Vereinbarung am Donnerstag unter Fraktionsvorbehalt, sie soll also mit den Stadtratskollegen noch abgestimmt werden. Auf Wunsch der Stadträte ergänzte Donhauser die konkreten Jahreszahlen zur Umsetzung.

Mit den Plänen könnte die Stadt eine Reihe von Bauprojekten deutlich günstiger abwickeln als bisher geplant. Damit würden Beträge in Millionenhöhe für weitere Schulbauvorhaben freigeschaufelt. Ein Beispiel: Die Sanierung des BSZ Elektrotechnik am Strehlener Platz sollte inzwischen schon bis zu 130 Millionen Euro kosten, an der Boxberger Straße könnte ein Neubau für 70 Millionen Euro zu haben sein – heißt es.

Diese Spareffekte verbinden sich mit einer offenbar deutlich besseren Finanzlage der Stadt. Wie aus Stadtratskreisen verlautet, sollen die Steuereinnahmen günstiger ausfallen als bislang kalkuliert und aus dem Haushalt des vergangenen Jahres sind Gelder noch übrig, die Spielräume schaffen. Dem Vernehmen nach sollen damit Kürzungen im investiven Bereich des Bildungssektors im zweistelligen Millionenbereich unnötig sein.

Für Torsten Nitzsche von den Freien Wählern ist jetzt wichtig, dass keine Verzögerungen zugelassen werden, wie sie die Bauverwaltung aufgrund nötiger Umplanungen bereits für den neuen Standort des Gehe-BSZ in Aussicht stelle. Über die Abrisspläne am Bertolt-Brecht-Gymnasium müsse noch diskutiert werden. Deutlich müsse das Bekenntnis für den Standort des „weit über die Grenzen Sachsens hinaus anerkannten BSZ in Altroßthal“ ausfallen.

Weitere Debatten um Details

Dafür besteht im Stadtrat eigentlich seit langem Einhelligkeit, trotzdem dümpeln die Pläne dahin. Auch CDU-Bildungspolitiker Matthias Dietze bekräftigt dieses Vorhaben. Er begrüßt die Verständigung und hofft, dass die Beteiligten sich später als „handschlagfest“ erweisen.

Agnes Scharnetzky lobte die „sehr transparente Kommunikation“ rund um die Schulstandorte in den letzten Monaten. Letztlich müsse jedoch abgewartet werden, was in den konkreten Vorlagen für die Stadtratsentscheidungen zur Umsetzung der Vereinbarung im Detail enthalten ist. Die Klärung von Einzelfragen, etwa wenn Eltern noch Probleme vortragen sollten, mache die grundsätzliche Verständigung nicht zunichte.

Dana Frohwieser, Bildungspolitikerin der SPD, sieht noch Klärungsbedarf beispielsweise für die Grundschulsituation im Altstadtbereich. Mit einem Verzicht auf den vollständigen Abriss beim Bertolt-Brecht-Gymnasium – die Sanierung ist frühestens ab Sommer 2023 vorgesehen – könnte eine Teilauslagerung ans Terrassenufer ausreichend sein. Damit wäre dort schon früher Platz, um im Grundschulbereich für die nötige Entlastung zu sorgen. „2028 ist zu spät dafür“, erklärte Frohwieser.

Von Ingolf Pleil