Premiere in Dresden: Erste Ausschüsse tagen digital

Dresden

Ein Novum in einem Gremium des Stadtrats: Der Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft tagt am kommenden Montag wegen der Corona-Situation digital. Die Ausschussmitglieder können sich mit ihren Endgeräten in die digitale Sitzung einwählen, auf der nur nichtöffentliche Punkte debattiert werden.

Auch der Ausschuss für Soziales und Wohnen wird am Dienstag digital tagen, die Tagesordnung dieses Gremiums enthält ebenfalls nur nichtöffentliche Punkte. Andere Ausschüsse wie der Kulturausschuss, der Jugendhilfeausschuss oder der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau tagen dagegen weiter in Präsenz.

Von tbh