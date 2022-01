Petition gegen Erhöhung der Elternbeiträge in Dresden

Dresden

Diese Petition besitzt finanzpolitische Brisanz, und der Einreicher ist durchaus kein politischer Unbekannter. Sechs Wochen lang können jetzt Dresdnerinnen und Dresdner eine Petition unterstützen, die den Titel „Keine Erhöhung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Dresden“ trägt.

Eingereicht hat diese der frühere Stadtrat Thomas Blümel, der von 1999 bis 2004 Stadtelternbeirat für Kitas und Horte war, bis zum Herbst 2018 aber auch finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Dann trat Blümel aus Fraktion und Partei aus und gründete mit drei Mitstreitern die Bürgerfraktion. Seit 2019 ist er Geschäftsführer der Stadtratsfraktion Freie Wähler.

Dresdens Elternbeiträge kratzen stets am obersten Rand

In seiner Petition erinnert Thomas Blümel daran, dass die Eltern in Dresden für die Betreuung ihrer Kinder stets die höchsten in Sachsen zulässigen Sätze der Elternbeiträge zahlen mussten. Soziale Härten seien zwar durch den Erlass von Elternbeiträgen abgefedert worden, aber: „Das eigentliche Ziel, die Beitragsfreiheit für alle, wie im Bereich der Schulen und Universitäten, wurde immer wieder versprochen, doch bisher nie eingelöst. Ausgerechnet jene Bildungseinrichtungen, welche den Grundstein für den weiteren Lebensweg jedes Kindes legen, sind für die Familien eine erhebliche finanzielle Belastung“, schreibt Blümel.

Dieses Dilemma könne die Landeshauptstadt nicht alleine lösen. Aber die Stadt und der Stadtrat könnten dafür sorgen, dass Familien nicht noch mehr als bisher belastet würden, sagt der frühere SPD-Stadtrat. „Deshalb fordere ich einen Stopp für jede Erhöhung der Beiträge.“

Er wünsche sich eine gemeinsame Initiative des Stadtrats, mit der die Übernahme der Kosten, die jetzt noch die Eltern tragen müssen, durch den Freistaat Sachsen gefordert wird. Interessenten können die Petition bis zum 15. Februar unterstützen.

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) schlägt dem Stadtrat eine Erhöhung der Elternbeiträge vor, die seit 2018 nicht mehr erhöht wurden. Dabei will der Bürgermeister die Obergrenzen für die Belastung der Eltern nicht ausschöpfen. Die politische Debatte läuft, gegenwärtig gibt es keinen mehrheitsfähigen Vorschlag. Der Finanzausschuss hat die Vorlage abgelehnt, der Bildungsausschuss die Debatte vertagt.

Internet www.dresden.de/buergerbeteiligung -> Petition „Keine Erhöhung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Dresden“

Von Thomas Baumann-Hartwig