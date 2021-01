Parkgebührenerhöhung in Dresden: Baubürgermeister macht Tempo

Dresden

Baubürgermeister Stephan Kühn ( Bündnis 90/Die Grünen) will zeitnah einen neuen Vorschlag für die Erhöhung der Parkgebühren vorlegen. Kühn will nicht die Parkgebührenverordnung seines Vorgängers Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) durch einen eigenen Ansatz ersetzen, sondern einen Änderungsantrag erarbeiten. „Dieser wird zeitnah in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters abgestimmt und anschließend den Gremien des Stadtrats zur Beratung übergeben“, erklärte Kühn auf Anfrage.

Baubürgermeister will schnellen Ratsbeschluss

Heißt: Der Baubürgermeister drückt aufs Tempo und will schnell einen Stadtratsbeschluss zu den Parkgebühren herbeiführen. Die Eile ist durchaus angemessen: Zwar hat die FDP mit dem Haushalt für 2021/2022 ausgehandelt, dass die Einnahmeerwartungen für die Parkgebühren in den nächsten beiden Jahren um zwölf Millionen Euro gesenkt werden. Aber mehr als sechs Millionen Euro zusätzlich sollen immer noch in die Stadtkasse fließen.

Anzeige

FDP-Mittel nehmen den Plänen die Spitze

Die von den Liberalen ausgehandelten Mittel reichen, um den von Schmidt-Lamontain geplanten drastischen Erhöhungen mit Verdopplungen bis hin zu Vervierfachungen die größten Spitzen zu nehmen. Aber gänzlich ungeschoren werden die Autofahrer nicht davonkommen.

Kühn lässt sich noch nicht in die Karten schauen: „Zu den Details der geänderten Parkgebührenverordnung informieren wir nach der verwaltungsinternen Abstimmung“, erklärte er.

Zastrow warnt vor Beschluss im Eiltempo

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow warnt vor einem aus seiner Sicht zu hohen Tempo bei den Parkgebühren. „Es muss darum gehen, einen tragfähigen Kompromiss zu verhandeln“, so Zastrow. Der neue Vorschlag dürfe nicht ein zweites Mal an der Lebenswirklichkeit und der aktuellen Situation vorbeigehen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Liberale plädiert dafür, sich hinreichend Zeit für Gespräche und Debatten zu nehmen. Ein im Eiltempo herbeigeführter Beschluss werde der Thematik nicht gerecht.

Von Thomas Baumann-Hartwig