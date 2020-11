Dresden

Was sollen Autofahrer auf öffentlichen Parkplätzen in Dresden künftig zahlen? Der Vorschlag der Stadtverwaltung sieht drastische Erhöhungen vor. So soll in der Innenstadt eine Stunde künftig drei Euro kosten, bisher waren es 1,50 Euro. Das Tagesticket, das bisher sechs Euro kostet, soll entfallen. In der Parkzone 2 außerhalb des 26er Rings soll sich der Stundenpreis von 50 Cent auf zwei Euro vervierfachen und das Tagesticket acht statt drei Euro kosten. Die Gremien des Stadtrats debattieren jetzt den Vorschlag, der zwölf Millionen Euro Mehreinnahmen pro Jahr bringen soll.

CDU : Tagestarif muss bleiben

Die CDU-Fraktion hat einen Änderungsantrag vorgelegt, der in der Zone 1 innerhalb des 26er Rings einen Stundensatz von 2,10 Euro von Montag bis Sonnabend vorsieht und 1,50 Euro an Sonntagen. Ein Tagestarif soll beibehalten werden und werktags 10,50 Euro sowie sonntags 4,50 Euro betragen. In der Zone 2 soll sich die Gebühr von Montag bis Sonnabend auf einen Euro verdoppeln und das Tagesticket 4,50 Euro kosten, so die Christdemokraten. An Sonntagen soll das Parken hier kostenlos sein.

Dresdner und Gäste nicht überfordern

Der von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) vorgelegte Entwurf zur Erhöhung der Parkgebühren gehe deutlich zu weit, erklärte Veit Böhm, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Eine unverhältnismäßige Erhöhung der Tarife sei mit den Christdemokraten nicht zu machen. „Unser Vorschlag sieht eine moderate Erhöhung der Parkgebühren vor, welche jedoch auch der schwierigen Haushaltsituation Rechnung trägt, aber nicht zu einer Überforderung der Dresdner und ihrer Gäste führt.“

Forderungen nach einem Carsharing-System, das Parkplätze im öffentlichen Raum nutzt, erklärte Böhm eine Absage. Die SPD hatte das ins Gespräch gebracht. „Erfahrungen in anderen Städten haben gezeigt, dass diese Art des Carsharings eher zu mehr Verkehr und weniger Nutzung des ÖPNV in den Innenstädten führt“, erklärte Böhm.

Wirtz : Parken von 8 bis 22 Uhr kostenpflichtig

Der Linke-Verkehrsexperte Tilo Wirtz schlägt ähnliche Tarife wie die CDU vor: 10 Euro für das Tagesticket von Montag bis Freitag in der Zone 1 und einen Tarif von 2,10 Euro pro Stunde. Auch sonnabends und sonntags sollte dieser Stundensatz gelten, das Tagesticket aber sechs Euro kosten, so Wirtz. In der Zone 2 sollte montags bis freitags ein Stundensatz von 1,50 Euro und ein Tagessatz von 6 Euro gelten, sonnabends und sonntags dagegen 1,20 Euro pro Stunde und fünf Euro pro Tag.

Grundsätzlich soll laut Wirtz Parken von 8 bis 22 Uhr kostenpflichtig sein, da sonst auch nachts die Parkplätze kontrolliert werden müssten. Der Wegfall des Tagestickets in der Innenstadt würde den Parkdruck in der Zone 2 und damit auch in Wohngebieten erhöhen, so der Linke-Verkehrsexperte. „ Dresden darf nicht teurer werden als westdeutsche Großstädte. Die Gebühren sollten sich an den Preisen in den Parkhäusern orientieren, damit die Autofahrer nicht abwandern und das Geld für das Parken in die Taschen privater Vermieter abwandert.“

