Dresden

Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) hat sich in der wohnungspolitischen Debatte zu Wort gemeldet und im DNN-Interview den Totalverkauf der Woba 2006 als Fehler bezeichnet. Auch mit einem Teilverkauf hätte Dresden entschuldet werden können. Der Woba-Verkauf habe träge gemacht und notwendige Konsolidierungen verhindert, so Lames. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) ist anderer Auffassung. Es reiche ein Blick nach Leipzig, um die Früchte des Woba-Verkaufs würdigen zu können.

Hat 2006 die Alternative eines Teilverkaufs bestanden?

Dirk Hilbert: Tatsächlich war die Verwaltung damals nicht so kühn und hat gleich den Komplettverkauf vorgeschlagen, sondern zunächst einen Teilverkauf. Am Ende war es die Kombination zweier Überlegungen, die zu einem Totalverkauf führte: Zum einen haben Geschäftsführung und Betriebsrat der Woba darauf gedrängt, dass das Unternehmen möglichst als Ganzes erhalten bleiben sollte. Ein Teilverkauf wurde als Zerschlagung empfunden.

Zum anderen gewann die Überlegung Oberhand, dass mit einem Teilverkauf die komplette Entschuldung nicht möglich wäre, sondern nur das Abschmelzen des Schuldenbergs. Die positiven Effekte, wie das Einsparen von Zins und Tilgung sowie das Neuverschuldungsverbot wären also gar nicht gekommen. Der Verkauf der gesamten kommunalen Wohnungsbestände war eine strategische Entscheidung, dem Stadträte der unterschiedlichsten politischen Lager zugestimmt haben.

„Die Realität ist der beste Beweis“

Hat der Erlös des Woba-Verkaufs eine Konsolidierung der städtischen Finanzen verhindert?

Nein. Dem Woba-Verkauf waren mehrere Jahre quälender Diskussionen um immer wieder neue und zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen in der sozialen und kulturellen Infrastruktur vorausgegangen. Zusätzlich war damals die Grundsteuer erhöht worden. Das Ziel des Woba-Verkaufs war es, über eine Entschuldung der Stadt endlich aus der nervenzehrenden Konsolidierungsdebatte herauszukommen und nicht harte Einschnitte im gesellschaftlichen Leben der Stadt vornehmen zu müssen. Wer sagt, dass eine Entschuldung auf null Euro auch ohne Woba-Verkauf möglich gewesen wäre, muss auch sagen, wo diese Konsolidierung hätte stattfinden müssen. Kultur? Jugendhilfe? Bildung? Straßenbau? Sport?

Wäre es ohne den Woba-Verkauf gelungen, Investitionsprogramme für die Kultur und die Schulen zu finanzieren?

Um die Frage zu beantworten, hilft am besten ein Blick nach Leipzig. Im Jahr 2005 hatten sowohl Dresden als auch Leipzig einen Schuldenstand von rund 900 Millionen Euro. Wir haben mit dem Woba-Verkauf die komplette Entschuldung erreicht. Leipzig hat sich zeitgleich ein engagiertes und ausgewogenes Konsolidierungsprogramm verordnet. Wo stehen wir heute? Dresden konnte den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz am Stichtag erfüllen, Leipzig nicht. An der Pleiße lag die Verschuldung im Jahr 2017 immer noch bei rund 580 Millionen Euro. In Dresden wird seit Jahren auch massiv in die Schulinfrastruktur investiert.

Das nun aufgelegte Schulbauprogramm der Leipziger entspricht mit einer halben Milliarde Euro bis 2023 sogar in etwa auch unserem Volumen. Aber: Zum einen konnte es erst Jahre später beginnen. Zum anderen muss diese halbe Milliarde für die Leipziger Schulen mit neuen Schulden finanziert werden, weil es nicht anders geht. Die Vorausberechnungen sagen Leipzig wieder einen Schuldenstand von rund 900 Millionen Euro voraus. Dresden hat derweil noch ein Kraftwerk Mitte und einen Kulturpalast gebaut. Die Realität ist der beste Beweis, dass eine Konsolidierung auf null Euro ohne Verkauf von kommunalem Eigentum eine Illusion ist.

Das Kraftwerk Mitte – wäre es ohne Woba-Verkauf überhaupt finanzierbar gewesen? Quelle: dpa/Sebastian Kahnert

Haben sich die Effekte des Woba-Verkaufs inzwischen wegen der Niedrigzinsen verflüchtigt?

Ganz klar Nein. Zum einen ändern niedrige Zinsen nichts an dem Fakt, dass Schulden zurückgezahlt werden müssen. Vielleicht nicht von uns, aber sicher von unseren Kindern und wer weiß, wie hoch die Zinsen dann sind. Zum anderen hilft hier wieder der Blick nach Leipzig: Dort müssen trotz der guten Lage am Finanzmarkt jährlich 10 Millionen Euro für Zinsen aufgebracht werden. Und die Tilgungsgrößen liegen bei 50 Millionen Euro.

Die breite Stadtratsmehrheit stützt das Verschuldungsverbot

Mussten die Woba-Mieter mit einem Verlust an Sicherheit die städtischen Investitionen bezahlen?

Die Sozialcharta war ein wichtiger Bestandteil des Verkaufs und hat die Mieter sehr gut geschützt. Ich glaube auch, dass die Rolle der städtischen Wohnbaugesellschaften im Rückblick von vielen romantisiert und verklärt wird. Auch dort wurde gewinnorientiert gearbeitet und Geschäftsführer, die Verluste machten, wurden vom Stadtrat abgestraft. Um alle Mieter zu schützen, nicht nur die der Vonovia, braucht es klare bundes- und landesrechtliche Regelungen. Es braucht mehr Anreize für Investoren, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und die baurechtlichen Hürden für Wohnungsbau müssen abgesenkt werden. Anstatt populistische Debatten über Enteignungen zu führen, wäre es sinnvoll, das Thema Wohnen ganzheitlich anzupacken. Dies beinhaltet, alles zu prüfen und eventuell zu ändern, was Investitionen verhindert oder Mietern schadet: Im Baurecht, im Steuerrecht, bei den Sozialleistungen, bei Förderprogrammen, im Mietrecht und so weiter.

Haben sich die negativen Effekte des Woba-Verkaufs – der mangelnde Wille zum Sparen – bis heute verstetigt?

Die Politik neigt immer dazu, mehr zu versprechen, als finanziell erfüllt werden kann. Ich finde es trotzdem beeindruckend, dass die breite Mehrheit im Stadtrat das Verschuldungsverbot nicht in Frage stellt. Ich hoffe nur, dass die Bereitschaft da ist, zu sparen, wenn sich die Konjunktur tatsächlich eintrüben sollte. Da liegen Herr Dr. Lames und ich wieder völlig auf einer Linie.

Von Thomas Baumann-Hartwig