Entlastung für Eltern: Wo bleibt das Bildungsticket?

Dresden

39 Euro im Monat kostet die ermäßigte Abo-Monatskarte für die Tarifzone Dresden – macht bei zwei Kindern im Jahr fast 1000 Euro. Viel Geld, nicht nur für Familien mit einem eher mäßigen Einkommen. Das soll sich ändern, sagt die neue Landesregierung und verspricht die rasche Einführung ei­nes deutlich günstigeren Bildungstickets. Auch in der Stadt Dresden wird das Thema aktuell diskutiert, ein Antrag der Grünen sieht einen Sonderweg vor. Doch ungeachtet aller Willensbekundungen: Ein Schuss aus der Hüfte wird das Bildungsticket nicht.

Als sich Ende vergangenes Jahres Vertreter von CDU, SPD und Grünen zusammensetzten und am Koalitionsvertrag für Sachsen feilten, verankerten sie dort das Vorhaben, ein „mindestens verbundweites, einheitliches und ganzjährig gültiges Bildungsticket einzuführen“. Sogar ei­ne Zeitschiene ist genannt: Be­reits ab Sommer könnten demnach Schüler mit dem Ticket in Bus und Bahn durchstarten.

Öffentlicher Personennahverkehr und Tarife sind ein komplexes Werk

So weit das Gedruckte. Aber so einfach, wie es klingt, ist es nicht. Im Gegenteil. Öffentlicher Personennahverkehr und Tarife sind ein komplexes Werk – mit vielen, vielen großen und kleinen Schrauben. Und vielen Beteiligten, die die nötigen Schraubenschlüssel in ihren Händen halten. Der Freistaat ist nur ein Akteur. Vor allem ist ÖPNV Sache der Kommunen, also der zehn Landkreise sowie der kreisfreien Städte Leipzig, Chemnitz und Dresden und ihrer Verkehrszweckverbände. Eine Lösung wie im Koalitionsvertrag vereinbart geht also nur, wenn alle mitziehen.

Genau das ist den Koalitionären offenbar bewusst. Entsprechend ist es im Koalitionsvertrag beschrieben. Dort setzen die Unterzeichner nämlich „auf die Zusage der Landräte“, zum neuen Schuljahr das Bildungsticket einzuführen. Was wiederum für Verwunderung sorgt – bei eben jenen Landräten. Zumindest in Bautzen zeigt sich der dortige Kreischef Michael Harig ( CDU) erstaunt über diese Formulierung.

Landrat Harig hält Bildungsticket für „richtigen Ansatz“

Schon in der Vergangenheit hatte der Bautzener Landrat klare Kante gegen das Verkehrsministerium gezeigt – etwa, als Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) Ende 2018 die Entmachtung der Verkehrsverbünde ankündigte. Michael Harig ist Chef gleich zweier dieser Verbände, sowohl von dem auch für Dresden zuständigen Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) als auch Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON).

Michael Harig stellt sich nun keineswegs gegen das Bildungsticket. Es sei durchaus „ein richtiger Ansatz“, um junge Menschen für Bus und Bahn zu begeistern. „Wenn der Freistaat aber ein solches Ticket einführen möchte, dann muss er auch sagen, wie er es umsetzen und finanzieren will“, erklärt der Landrat.

Allein die Kosten für die Einführung schätzt Michael Harig sachsenweit auf einen „hohen zweistelligen Millionenbetrag“ – wobei bisher noch nicht einmal klar ist, ob das Ticket zehn, 15 oder 20 Euro im Monat kosten wird, wer es wo und in welchem Umfang nutzen darf und wie viele Schüler überhaupt auf das Angebot zugreifen wollen. Die Subvention des stark ermäßigten Preises ist das eine. Zugleich haben Verkehrsunternehmen Ausgleichsansprüche, wenn durch das neue An­gebot andere Tickets nicht mehr in Anspruch genommen werden und so Einnahmen wegfallen.

Lesen Sie auch:

Zudem gibt es vor allem für den ländlichen Raum noch ein ganz anderes Problem, das aus Sicht von Michael Harig zwingend geklärt werden muss und eine Einführung des neuen Bildungstickets auszubremsen droht. Denn mit der bisherigen Regelung für eine anteilige Kostenerstattung für die Fahrt zur Schule nehmen die Kreise auch direkten Einfluss auf die Lenkung der Schüler an die Standorte. Gezahlt wird nämlich nur für den Weg zur nächstgelegenen Schule. Das Bildungsticket würde das konterkarieren.

Ergebnisse der Verkehrsverbünde zeitnah erwartet

„Wenn jeder ein Bildungsticket bekommt, kann er damit hinfahren, wo er will“, sagt Michael Harig. Statt für das Gymnasium in Wilthen entscheiden sich Kinder dann möglicherweise vermehrt für eines in Bautzen. „Wir gefährden hier unsere Schulstandorte. Darüber müssen wir reden“, fordert der Landrat, der eine entsprechende gesetzliche Regelung zwar für möglich hält, angesichts der nur noch wenigen verbleibenden Monate allerdings Zweifel an der vom Freistaat avisierten Terminkette zur Einführung des Angebots hat.

Im Verkehrsministerium, dessen Chef Martin Dulig für sich in Anspruch nimmt, initiativ auf die regierungsbildenden Fraktionen in Sachen Bildungsticket eingewirkt zu haben, sind die Verantwortlichen dennoch zuversichtlich. Die Pressestelle des Ministeriums verweist auf bisherige Erfolge, etwa die Einführung des Plus-Bus-Netzes oder die seit vergangenem Sommer verfügbaren Azubi- und Schülerfreizeittickets – bei dem sich das Land und die Zweckverbände der Kommunen schließlich auch geeinigt hätten.

Seither, so heißt es, bestehe auch die Koordinierungsgruppe ÖPNV, in welcher regelmäßig Vertreter des Verkehrsministeriums und der Kreise und Städte zusammenkommen. „Derzeit kalkulieren die Verkehrsverbünde mögliche Ausgleichsbedarfe“, sagt Ministeriumssprecherin Kathleen Brühl. Erwartet werde, dass die Ergebnisse zeitnah vorliegen. Darüber hinaus sind die Vertreter im Ministerium zuversichtlich, weiterhin in die Beratungen über die Rahmenbedingungen eingebunden zu sein, lautet es auf Anfrage aus dem Verkehrsressort.

Bildungsticket Schwerpunkt im Sofortprogramm „Start 2020“

Ähnlich unkonkret ist bisher die Antwort auf die Frage, wie genau das Ticket finanziert wird. Das im aktuellen Etat eingestellte Geld für verschiedene Projekte im Nahverkehr dürfte auch für die anteilige Umsetzung ab Sommer nicht ausreichen, schätzen Fachpolitiker. Immerhin hat die neue Regierung das Thema Bildungsticket als Schwerpunkt im jüngst bekanntgegebenen Sofortprogramm „Start 2020“ benannt. Mit dem Programm will die Koalition zusätzlich dieses Jahr für einen bunten Strauß von Vorhaben 220 Millionen Euro bereitstellen. Ein kleiner Teil, ein einstelliger Millionenbetrag, könnte demnach zusätzlich aufs Bildungsticket entfallen.

Für den Dresdner Verkehrspolitiker und Stadtrat Johannes Lichdi von den Grünen waren und sind die bisherigen Ankündigungen aus dem Verkehrsministerium jedenfalls nicht sonderlich überzeugend. Schon im Mai des vergangenen Jahres hatte seine Fraktion einen Antrag auf den Weg gebracht, der ein Dresdner Bildungsticket im Abo für monatlich 15 Euro ermöglichen soll. Das war lange vor den Koalitionsverhandlungen, wenngleich seinerzeit schon über das Bildungsticket auf Landesebene diskutiert wurde.

Der Antrag der Grünen sieht ein Bildungsticket für alle vor, die in Dresden eine Bildungseinrichtung oder Freiwilligendienst leisten, und zwar ohne eine Mindestentfernung zwischen Wohn- und Bildungsort. Bisher ist in Dresden zwar die teilweise Erstattung der Kosten für Schüler möglich, aber auch nur, wenn die Entfernung zur Schule bei Erst- bis Viertklässlern mehr als zwei und bei älteren Schülern über dreieinhalb Kilometer beträgt – was viele ausschließt. Finanziert werden soll das Ticket über die zu erwartenden Zuschüsse vom Freistaat, aber auch über die Einnahmen aus einer Erhöhung der Parkgebühren.

Mehrbedarf von 21,5 Millionen Eu­ro

Trotz der nun vertraglich und mit weiteren Millionen untermauerten Absichtserklärung des Landes betrachtet Johannes Lichdi den aus Mai 2019 datierenden Antrag seiner Fraktion keineswegs als obsolet. „Wir gehen schon davon aus, dass da in der nächsten Zeit was vom Freistaat kommen wird. Die Frage ist aber, ob das reicht, ein Ticket für 15 Euro im Monat anzubieten. Das ist alles noch unklar“, sagt der Stadtrat. Seine Befürchtung: Die Summe vom Freistaat deckt die 15-Euro-Variante nicht ab. Womit sich wieder die Frage nach den Kosten stellt.

Immerhin haben die Verantwortlichen im Dresdner Rathaus schon mal die Stifte gespitzt und durchgerechnet – haben sie doch immerhin mit dem geforderten Preis eine konkrete Größe. Unklar ist aber auch hier, wie viele Kinder und Jugendliche tatsächlich das Ticket in Anspruch nehmen werden, weshalb die Fachleute zunächst unterstellt haben, dass alle Schüler mit Wohnsitz in Dresden (mehr als 63 .000) sowie auch jene, die eine Schule in der Landeshauptstadt besuchen, allerdings außerhalb wohnen (mehr als 12. 000), es nutzen.

Unterm Strich ergibt das einen Mehrbedarf von 21,5 Millionen Eu­ro, wobei hier schon die drei Millionen Euro abgezogen sind, die aktuell für die Kostenerstattungen zu den bisherigen Konditionen draufgehen und dann künftig natürlich nicht mehr anfallen. Zu beachten sei auch, so heißt es aus dem Bildungsbüro der Stadt, dass sich durch die Erhöhung von Tarifkosten und Steigerungen bei den Schülerzahlen der Betrag weiter erhöhen kann.

Antrag auf seinem Weg durch die Gremien

In einem an die Stadträte adressierten Pa­pier aus dem Amt des Baubürgermeisters Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) werden die benötigten Zuschüsse unterdessen deutlich geringer eingeschätzt – jedoch auch davon ausgehend, dass eben nicht alle Schüler das neue Bildungsticket in Anspruch nehmen. Eine konkrete Anzahl potenzieller Nutzer wird nicht genannt. Auf Nachfrage im Büro des Bürgermeisters wird entsprechend darauf verwiesen, dass Zahlen für die künftige Inanspruchnahme rein hypothetisch sind. Das habe auch das Azubi-Ticket gezeigt, dessen Inanspruchnahme geringer ist, als zunächst gedacht.

Ohnehin sind die Vertreter der Verwaltung mit Blick auf den Antrag der Grünenfraktion merklich zurückhaltend. „Es ist im Interesse der Landeshauptstadt Dresden, keine Regelung zu treffen, die einer Finanzierung des Bildungstickets aus Mitteln des Freistaats entgegenstehen“, so die Ansage aus dem Bildungsbüro auf DNN-Anfrage. Vonseiten des Geschäftsbereiches von Raoul Schmidt-Lamontain heißt es, dass es besser sei, zunächst die weiteren Verhandlungsergebnisse mit dem Freistaat abzuwarten.

Inzwischen ist der Antrag allerdings schon auf seinem Weg durch die Gremien. In den Ortsbeiräten in Altfranken und Oberwartha hatten sich die anwesenden Mitglieder auf den Sitzungen im Januar bereits geschlossen dafür ausgesprochen, in Gompitz war es eine übergroße Mehrheit. Befassen müssen sich mit dem Vorstoß unter anderem aber auch noch der Finanzausschuss und Bauausschuss. Das letzte Wort hat schließlich der Stadtrat.

Von Sebastian Kositz